Anthony Xiao, Associate Portfolio Manager, se encarga de asistir en la gestión de estrategias y carteras de renta fija de Invesco, incluidas las estrategias de bonos en USD asiáticas, las estrategias de bonos en divisa local y las carteras de liquidez. Anthony también es responsable del desarrollo y la promoción de soluciones de crédito multisectorial para una amplia variedad de clientes.

Antes de incorporarse a Invesco en febrero de 2019, Anthony ocupó el puesto de Fixed Income Solutions Analyst en J.P, Morgan Private Bank durante dos años, donde participó en actividades de asesoramiento y negociación de productos de renta fija. Anteriormente, trabajó como especialista de renta fija en Bloomberg durante un año.

Anthony es licenciado en Contabilidad y Finanzas por la Universidad de Hong Kong. Además, cuenta con la certificación Chartered Financial Analyst.