Asutosh Shah
Asutosh (Ash) Shah es Senior Portfolio Manager en el equipo Discovery Growth de Invesco. En este puesto, gestiona las estrategias Discovery Small Cap Growth, Large Cap Growth, American Franchise y Technology. Además, también ostenta el cargo de Senior Research Analyst en el sector tecnológico.
El Sr. Shah se unió a Invesco cuando la firma se fusionó con OppenheimerFunds en 2019. Antes de incorporarse a OppenheimerFunds en 2006, fue vicepresidente y analista principal en Merrill Lynch Investment Managers, donde se especializó en tecnología. Antes de eso, fue vicepresidente y analista principal en BlackRock Financial Management, en particular, en fondos de crecimiento de pequeñas y medianas empresas dentro del sector tecnológico.
El Sr. Shah se graduó en Contabilidad por la Universidad de Syracuse y obtuvo un máster en Administración de Empresas por la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York. Además, posee la certificación Chartered Financial Analyst® (CFA) y es Contable Público Certificado (CPA).