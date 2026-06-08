Brian Levitt ostenta los cargos de Chief Global Market Strategist y Head of Strategy and Insights en Invesco. Como parte de sus funciones, lidera un equipo de estrategas de mercado, estrategas de inversión y profesionales de investigación que ofrecen análisis e información actualizados y de gran interés a clientes de Norteamérica, Europa, Oriente Medio y África (EMEA), así como de Asia-Pacífico.



Antes de ocupar su puesto actual, Brian fue estratega global de mercado y se centró en clientes norteamericanos. Se unió a Invesco cuando la firma se fusionó con OppenheimerFunds en 2019. En el año 2000, comenzó su carrera en OppenheimerFunds, en la división de gestión de productos de renta fija, para más tarde continuar su trayectoria profesional en el equipo de la estrategia Macro and Investment Strategy en 2005.



El Sr. Levitt aparece citado con frecuencia en los medios especializados en servicios financieros, como Barron’s, Financial Times y The Wall Street Journal. Es colaborador habitual en CNBC, Bloomberg y Yahoo! Finance, y copresenta el pódcast "Greater Possibilities" de Invesco. Brian Levitt se licenció en Economía por la Universidad de Míchigan y tiene un máster en Administración de Empresas con matrícula de honor, con especialización en Finanzas y Comercio Internacional, por la Universidad de Fordham.