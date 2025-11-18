Chris Faems
Chartered Financial Analyst®
Chris Faems es Portfolio Manager del Equipo Listed Real Estate de Invesco. Es responsable del análisis fundamental y del examen de los valores inmobiliarios. Chris comenzó su carrera en el año 1996 y se incorporó a Invesco en 2006. Antes de entrar en la empresa, trabajó como analista sénior dedicado al análisis de renta variable y a la emisión de recomendaciones de inversión de empresas de financiación hipotecaria en Flagstone Securities. Sin embargo, Chris pasó sus primeros años como profesional dedicado al análisis de servicios financieros de empresas de pequeña y mediana capitalización en Kennedy Capital Management y como banquero de inversión en el grupo de entidades financieras de Stifel, Nicolaus & Company. Chris tiene una licenciatura en Finanzas de la Universidad Washington en Saint Louis. Además, posee la acreditación Chartered Financial Analyst® (CFA).
Puesto: Portfolio Manager
En Invesco: 19 años
Experiencia profesional: 29 años
Ubicación: Dallas
Equipo: Invesco Listed Real Estate