Claudia Castro es directora de análisis de renta fija en el equipo de deuda de mercados emergentes, que engloba Latinoamérica y los mercados frontera. Se unió a Invesco cuando la firma se fusionó con OppenheimerFunds en 2019, tras haber formado parte de OppenheimerFunds desde 2004. Cuenta con experiencia en mercados emergentes desde el año 2000, con especial atención a Latinoamérica y África. Además de su labor en el ámbito de deuda soberana de mercados emergentes, Claudia lidera el desarrollo de la solución de infraestructura soberana ESG de la firma. Esta solución combina las puntuaciones ESG propias de Invesco Fixed Income con conocimientos especializados para elaborar evaluaciones cualitativas integradas en el proceso de inversión en bonos soberanos.

Claudia inició su carrera en los mercados financieros internacionales en Morgan Stanley, donde formó parte del equipo de economía global. También desempeñó funciones académicas y de investigación en diversas instituciones, entre ellas la Universidad de Lovaina (Bélgica), el Banco de España, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. A lo largo de su trayectoria como economista, politóloga y profesional de los mercados financieros, ha cubierto una amplia gama de mercados desarrollados, emergentes y frontera, centrándose en el riesgo político, la elaboración de políticas y los mercados de capitales. En las primeras etapas de su carrera, participó en diversos proyectos económicos en Brasil, Suiza e Italia para Companhia Vale do Rio Doce, Esso Brasil S.A., el Centro de Comercio Internacional de la UNCTAD/GATT y Pirelli Coordinamento Pneumatici.

Claudia es licenciada en Economía por la Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Brasil), posee un máster en Ciencias Políticas por la Universidad de Pensilvania y un máster y un doctorado en Economía por la Universidad de Columbia, donde centró su investigación en las finanzas internacionales.