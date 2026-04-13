Clint Harris es Global Head of Invesco Solutions and Custom Strategies (ISCS), un equipo dedicado a satisfacer las necesidades más complejas de nuestros clientes aprovechando todo el potencial de las soluciones de Invesco. El equipo colabora con clientes patrimoniales e institucionales de todo el mundo que buscan soluciones únicas, y se basa en su amplia experiencia en distintas regiones, vehículos de inversión, clases de activos y mercados públicos y privados. ISCS ofrece soluciones clave como asignación de activos, estrategias globales de multiactivos, renta variable sistemática, soluciones de asesoramiento, cuentas de gestión independientes y carteras modelo. En su puesto, el Sr. Harris garantiza una conexión fluida entre la excelencia en materia de inversiones y la ejecución de las operaciones de los clientes, ofreciendo una experiencia y unos resultados líderes en el sector. Clint es miembro del Investment Management Advisory Council.

El Sr. Harris se incorporó a Invesco en 1999. Desde entonces, ha dirigido y logrado resultados centrados en el cliente en las áreas de productos, inversiones y distribución. Colaboró en el lanzamiento de la plataforma de cuentas de gestión independientes (SMA) de Invesco, desarrolló la línea Invesco Dividend Value a nivel mundial y, más recientemente, ha sido responsable de las plataformas de gestión patrimonial de Invesco, fomentando alianzas estratégicas con los principales clientes de la empresa.

El Sr. Harris obtuvo una licenciatura con doble especialización en Economía y Marketing, y una especialización en Comercio Internacional por la Universidad de Oglethorpe. Cuenta con el certificado Chartered Financial Analyst® (CFA) y las certificaciones Series 7, 24, 51, 63 y 66. El Sr. Harris forma parte actualmente del consejo de administración de Expect Miracles Foundation y es presidente del consejo de administración de Nicsa.