Edward Craven

GPR,Mixto
Invesco Sustainable Global Income Fund
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Fund Manager
MPhys, FCA
Edward es gestor de fondos en el equipo de renta fija de Invesco.
Comenzó su carrera en KPMG en 2003. En 2008 se unió a The Royal Bank of Scotland, donde trabajó en financiación estructurada. Se incorporó al equipo de renta fija de Invesco en 2011 como Credit Analyst y se convirtió en Fund Manager en 2020. Gestiona fondos multiactivos y high yield.
Edward tiene un máster en Física por la Universidad de Bath. Es censor jurado de cuentas por la FCA.
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