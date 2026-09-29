Edward Craven

Edward Craven

Fund Manager

MPhys, FCA

Biografía

Edward es gestor de fondos en el equipo de renta fija de Invesco.

Comenzó su carrera en KPMG en 2003. En 2008 se unió a The Royal Bank of Scotland, donde trabajó en financiación estructurada. Se incorporó al equipo de renta fija de Invesco en 2011 como Credit Analyst y se convirtió en Fund Manager en 2020. Gestiona fondos multiactivos y high yield.

Edward tiene un máster en Física por la Universidad de Bath. Es censor jurado de cuentas por la FCA.

Productos gestionados

Fondos

Managed Products

Fondos