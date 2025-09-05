Elton es un reputado profesional de la inversión que cuenta con veinte años de experiencia en la gestión de activos y está especializado en valores de renta variable de China continental.

La trayectoria de Elton antes de unirse a Invesco habla por sí misma, como demuestran las excelentes clasificaciones de los fondos de pensiones bajo su dirección en BEA Union Investment. El fondo que gestionó en Value Partners recibió durante varios años seguidos el prestigioso galardón Lipper Award for Best 5-Year Mutual Fund Performance, con el que se ponía de relieve su compromiso para alcanzar resultados excepcionales.

Entre las cualidades de Elton destaca su capacidad de liderazgo, que se refleja en el gran rendimiento de los equipos de inversión que organiza y dirige. Su experiencia comprende el diseño de sólidos estilos de inversión, el desarrollo de estrategias eficaces y la creación de rigurosos marcos de análisis. Antes de ejercer como Head of Greater China Equities en BEA Union, Elton ocupó cargos de responsabilidad, como Head of Research (HK) y Senior Portfolio Manager en J.P. Morgan Asset Management China; Head of Small & Mid Cap Equities en Haitong International Securities y Fund Manager en Value Partners.

Elton cuenta con un grado en Economía con honores de la Simon Fraser University (Canadá) y con el certificado Chartered Financial Analyst (CFA). Su pericia como inversor es bien conocida en el sector, al igual que sus capacidades para liderar equipos y generar valor para los clientes del mercado de renta variable de China continental.