Georgina Millar
Georgina, Product Director en el equipo de Renta Variable de Europa y del Reino Unido, se encarga de presentar las estrategias de inversión del equipo a los inversores.
En 2005, comenzó su experiencia financiera en Deloitte, antes de pasar a un puesto centrado en el mercado en el área de ventas de acciones de JP Morgan Cazenove en 2007. Junto con todo el equipo de JP Morgan Cazenove, Georgina se incorporó a Oriel Securities en 2010 para más tarde, en 2012, pasar a operaciones de compras para dirigir las ventas y las relaciones con los inversores en Meditor, un gran fondo de cobertura de renta variable europea.
En 2018, Georgina se incorporó al equipo de Capital Privado de Egon Zehnder con un puesto de desarrollo empresarial, a través del cual ponía en contacto a los líderes del sector de toda la red de Egon Zehnder con las empresas de capital privado más importantes de Londres. En 2020, Georgina comenzó a trabajar para el equipo de Capital Privado Europeo de Investcorp, donde ofrecía asesoramiento en materia de relaciones con inversores y recaudación de fondos.
Georgina se incorporó a Invesco en junio de 2023 como Product Director del equipo de Renta Variable de Europa.
Georgina se graduó en Lenguas Modernas por la Universidad de Oxford.
Puesto: Client Portfolio Manager
En Invesco: 3 años
Experiencia profesional: 21 años
Ubicación: Henley-on-Thames
Equipo: Renta variable europea