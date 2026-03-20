Georgina Millar

Georgina, Product Director en el equipo de Renta Variable de Europa y del Reino Unido, se encarga de presentar las estrategias de inversión del equipo a los inversores. ​

En 2005, comenzó su experiencia financiera en Deloitte, antes de pasar a un puesto centrado en el mercado en el área de ventas de acciones de JP Morgan Cazenove en 2007. Junto con todo el equipo de JP Morgan Cazenove, Georgina se incorporó a Oriel Securities en 2010 para más tarde, en 2012, pasar a operaciones de compras para dirigir las ventas y las relaciones con los inversores en Meditor, un gran fondo de cobertura de renta variable europea. ​

En 2018, Georgina se incorporó al equipo de Capital Privado de Egon Zehnder con un puesto de desarrollo empresarial, a través del cual ponía en contacto a los líderes del sector de toda la red de Egon Zehnder con las empresas de capital privado más importantes de Londres. En 2020, Georgina comenzó a trabajar para el equipo de Capital Privado Europeo de Investcorp, donde ofrecía asesoramiento en materia de relaciones con inversores y recaudación de fondos.​

Georgina se incorporó a Invesco en junio de 2023 como Product Director del equipo de Renta Variable de Europa.

Georgina se graduó en Lenguas Modernas por la Universidad de Oxford.