James Matthews

James es Fund Manager del equipo Global Small & Mid Capy gestiona varias carteras de pequeña capitalización europeas y del Reino Unido.

Cuenta con una amplia experiencia en los mercados de renta variable europeos y globales. Inició su carrera en el 2000 como agente de ventas para el mercado británico en Dresdner Kleinwort y, posteriormente, se incorporó a Morgan Stanley en 2006 como agente de ventas para toda Europa. En 2009 se incorporó a la división European Equities de Unicredit y cambió a Berenberg en 2012, donde trabajó en el crecimiento de la presencia de la firma en renta variable global y estadounidense.

James se incorporó a Invesco en enero de 2018 como Senior Analyst dentro del equipo European Equities antes de asumir responsabilidades en la gestión de fondos a finales de 2020.

James posee la certificación CFA y es licenciado en Francés e Italiano por la Universidad de Bristol.