James McDermottroe

James McDermottroe

Gestor delegado de fondos

Bio

About

Fund Manager del equipo Asian & Emerging Market Equities, con sede en Henley-on-Thames, dedicado a los mercados emergentes excluida China y el Metaverso.

Se incorporó a Invesco en agosto de 2013 como becario y realizó prácticas en nuestros equipos Emerging Market Equities y US Equities, antes de convertirse en un miembro permanente del equipo Emerging Market Equity en diciembre de 2013. ​

Máster en Banca y Finanzas y una licenciatura con honores en Matemáticas por la University of Bath. Chartered Financial Analyst® (CFA).

Perfil

Puesto Fund Manager
En Invesco 10 años
Experiencia 10 años
Ubicación Henley-on-Thames, Inglaterra, Reino Unido
Equipo Asian & Emerging Market Equities

Profile

Job title: Fund Manager
In group: 11 Years
Experience: 10 Years
Location: Henley-on-Thames
Team: Invesco Asian and Emerging Market Equities

Managed Products

Fondos