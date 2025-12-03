James McDermottroe

GPR,Renta variable IVPAECA
Invesco Emerging Markets ex-China Equity Fund
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Gestor delegado de fondos
Fund Manager del equipo Asian & Emerging Market Equities, con sede en Henley-on-Thames, dedicado a los mercados emergentes excluida China y el Metaverso.
Se incorporó a Invesco en agosto de 2013 como becario y realizó prácticas en nuestros equipos Emerging Market Equities y US Equities, antes de convertirse en un miembro permanente del equipo Emerging Market Equity en diciembre de 2013.
Máster en Banca y Finanzas y una licenciatura con honores en Matemáticas por la University of Bath. Chartered Financial Analyst® (CFA).
|Puesto
|Fund Manager
|En Invesco
|10 años
|Experiencia
|10 años
|Ubicación
|Henley-on-Thames, Inglaterra, Reino Unido
|Equipo
|Asian & Emerging Market Equities
Job title: Fund Manager
In group: 11 Years
Experience: 10 Years
Location: Henley-on-Thames
Team: Invesco Asian and Emerging Market Equities
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