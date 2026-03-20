Joanna Smith

Joanna es Client Portfolio Manager en el equipo de Renta Variable Global de Pequeña Capitalización (EMEA). Es responsable de estructurar las distintas soluciones de inversión del equipo.

Joanna comenzó su trayectoria profesional en 1999 con Charles Stanley antes de cambiarse a Barclays Wealth en 2006. En 2008, Joanna se incorporó a Aberdeen Standard Investments como Senior Client Portfolio Manager, donde asumió la responsabilidad de gestionar distintas carteras de clientes privados, planes de pensiones de beneficios definidos y organizaciones benéficas. Joanna se unió a Invesco en septiembre de 2018 como Product Director en el equipo de Renta Variable del Reino Unido, y en abril de 2024 pasó al equipo de Renta Variable Global de Pequeña Capitalización (EMEA).

Joanna es licenciada en Ciencias Políticas y Económicas por la Universidad de Loughborough y miembro colegiado del Chartered Institute for Securities & Investment.