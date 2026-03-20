Joel Copp-Barton
BA (Honours) in Business Studies
Joel, Senior Client Portfolio Manager en el equipo de Renta Variable de Europa y del Reino Unido, se encarga de presentar las estrategias de inversión del equipo a los inversores.
Comenzó su carrera en el sector en 1998, cuando se unió a Dresdner Kleinwort como analista especializado en el sector del transporte paneuropeo, antes de pasar a Nomura, donde trabajó en el mismo campo.
Joel se incorporó a Invesco en marzo de 2012 como Product Director del equipo de Renta Variable de Europa.
Joel se licenció (con honores) en Estudios Empresariales en la Manchester Metropolitan University.
Puesto: Senior Client Portfolio Manager
En Invesco: 14 años
Experiencia profesional: 28 años
Ubicación: Henley-on-Thames
Equipo: Renta variable europea