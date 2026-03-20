John Morris

En octubre de 2018, John se incorporó al equipo de Renta Variable Global, que opera desde Henley, como analista en prácticas y ocupó el puesto de analista en septiembre de 2019. Más tarde, en marzo de 2026, asumió las responsabilidades de la gestión de fondos.

Entró en Invesco en septiembre de 2017 como miembro del equipo de Asistencia Comercial, donde prestó apoyo a los equipos de negociación de renta variable y renta fija en la región EMEA de la empresa.

John obtuvo una licenciatura con honores en Administración de Empresas por la Universidad de Bath.