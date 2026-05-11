John Pellegry

John fue nombrado Senior Client Portfolio Manager del equipo de Renta Variable de Asia y Mercados Emergentes con sede en Henley en noviembre de 2007, donde se encarga de presentar las estrategias de inversión del equipo a los inversores.

En 1996 comenzó su carrera en The Bank of New York (Bruselas), antes de unirse a Credit Agricole Indosuez y, a continuación, JP Morgan Chase en Luxemburgo, donde desempeñó diversas funciones relacionadas con la custodia global. Más adelante, en 2003, se incorporó a Invesco como especialista de comunicaciones de inversión.​

Es licenciado en Administración por la Universidad de Massachusetts, tiene un máster en Administración de Empresas por la Universidad McGill y ha obtenido el certificado CFA.