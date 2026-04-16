Joy Budzinski es Director of Equity Research del equipo Main Street de Invesco. En este puesto, es la especialista en el sector de la atención sanitaria de todas las estrategias del equipo Main Street.

La Sra. Budzinski se unió a Invesco cuando la firma se fusionó con OppenheimerFunds en 2019. Antes de incorporarse a OppenheimerFunds en 2009, fue Health Care Sector Manager en RS Investments y Guardian Life Insurance Company. Se incorporó a Guardian en 2006 y pasó a formar parte de RS Investments tras la adquisición de RS por parte de Guardian. Antes de incorporarse a Guardian, trabajó durante cinco años en la división de gestión de activos de Bank of New York (BNY), donde ocupó el puesto de Senior Equity Analyst y se encargó de los valores del sector de la atención sanitaria. Anteriormente, la Sra. Budzinski se ocupaba de los valores del sector de la atención sanitaria y del consumo y cogestionaba un fondo en Allianz of America. Al principio de su carrera, trabajó como Analyst y Portfolio Manager en J.P. Morgan Chase, donde se ocupó de varios sectores, entre ellos el energético, las telecomunicaciones, los conglomerados y los servicios públicos.

La Sra. Budzinski se graduó en Finanzas por la Universidad de Rider y obtuvo un MBA por la Universidad Fairleigh Dickinson