Kevin Grundy es Managing Director del área de gestión de fondos en Invesco Real Estate y miembro del Comité de Gestión Europeo. Además, es Head of High Returning Strategies en Europa, es decir, el área de estrategias de alta rentabilidad, incluidas las actividades de valor añadido y las estrategias oportunistas de la plataforma.

Kevin inició su carrera en el sector de la inversión en 1995 y se incorporó a Invesco Real Estate en 2014. Antes de unirse a Invesco Real Estate, trabajó durante dos años en Lazard, tres años en el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo y doce años en Doughty Hanson & Co. Real Estate, donde ocupó los cargos de socio, director de operaciones y director financiero de los fondos de capital privado inmobiliario de la empresa. Durante su etapa en Doughty Hanson, fue responsable de un equipo paneuropeo de profesionales de la inversión y dirigió las actividades de captación de capital, inversión y gestión de activos de dos fondos de valor añadido y oportunistas en nombre de inversores institucionales internacionales.



Kevin es licenciado en Economía por la Universidad de Princeton, posee un Diploma del Curso General de la London School of Economics y un máster en Administración de Empresas por la Harvard Business School. En Invesco Real Estate es miembro del Comité de Gestión Europeo, el Comité Ejecutivo Europeo, el equipo de Investment Strategy y los Comités de Inversión y de Dirección de High Returning Strategies. Desarrolla su actividad profesional en la oficina de Londres.