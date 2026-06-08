Senior Client Portfolio Manager
Matthew Chaldecott
Biografía
Matthew es Senior Client Portfolio Manager en IFI Europe.
Se ha especializado en estrategias de crédito globales y europeas, y ofrece análisis, pensamiento estratégico y conocimientos especializados sobre productos a clientes institucionales y mayoristas. Matthew se incorporó a Invesco en 2022 y trabaja en el sector desde 2007, tras haber formado parte de Allianz Global Investors, Rogge Global Partners y AXA Investment Managers.
Matthew se ha licenciado en Economía y Ciencias Políticas por la Universidad de Columbia. Además, es Chartered Financial Analyst (CFA).