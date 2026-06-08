Matthew Henly
Portfolio Manager

Matthew Henly

Licenciatura (Hons) y CFA

Biografía

Matthew es Portfolio Manager para IFI Europe, con un enfoque en crédito de grado de inversión en EUR, GBP y a nivel global. Se unió a Invesco en 2021.

Antes de incorporarse a la firma, era Senior Portfolio Manager en Aberdeen Standard Investments, donde gestionaba carteras de crédito de grado de inversión y carteras agregadas. Tiene experiencia en la gestión de una amplia gama de estrategias dentro de los mercados globales de renta fija. Comenzó su carrera profesional en 2011 en Scottish Widows Investment Partnership, en Edimburgo, como Credit Research Analyst, cubriendo sectores industriales.

Tiene una licenciatura con honores (BSc Hons) en Economía por la Loughborough University. Además, es Chartered Financial Analyst (CFA).

Productos gestionados

Fondos

GPR Renta fija
IGICBAE
Invesco Net Zero Global Investment Grade Corporate Bond Fund

Inception date : 01/06/2022

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GPR Renta fija
IESTAAE
Invesco Euro Short Term Bond Fund

Inception date : 04/05/2011

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GPR Renta fija
IGIGAAU
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund

Inception date : 20/05/2015

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GPR Renta fija
INVPEBI
Invesco Euro Bond Fund

Inception date : 01/04/1996

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