Michael Oliveros es responsable de renta variable global de pequeña y mediana capitalización en Invesco, con sede en Henley. En este puesto, lidera diversas carteras de pequeña y mediana capitalización de ámbito global, internacional y paneuropeo, además de supervisar las estrategias de pequeña y mediana capitalización en el equipo.

Michael se incorporó a Invesco en 2023 para dirigir nuestras estrategias globales y paneuropeas centradas en empresas de pequeña capitalización. Antes de incorporarse a la firma, ocupó diversos cargos en M&G, entre ellos el de gestor principal de una gama de fondos de renta variable global y europea. También fue responsable de la gestión de análisis para el equipo de sostenibilidad e impacto y del desarrollo del proceso de inversión para las estrategias alineadas con el Acuerdo de París clasificadas según el artículo 9 del SFDR. Al inicio de su carrera, fue responsable de soluciones personalizadas para Estados Unidos en Credit Suisse HOLT, donde era responsable del desarrollo de soluciones de inversión basadas en el marco de valoración HOLT CFROI. También tiene experiencia en fusiones y adquisiciones, así como en consultoría empresarial.

Michael obtuvo una licenciatura en Finanzas, con especialización en Tecnología y Gestión, por la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, donde se graduó como Chancellor’s Scholar. Además, posee la acreditación Chartered Financial Analyst (CFA).