Nima Zarrabi

Nima es Deputy Fund Manager en el equipo de Renta Variable de Europa y del Reino Unido.

Comenzó su trayectoria profesional como profesor en la Universidad de Essex, impartiendo diversas asignaturas, tanto de grado como de posgrado, de finanzas y econometría, como estadística, métodos cuantitativos y modelización de series temporales.

Nima inició su carrera en Invesco en el equipo de Riesgos de Inversión en enero de 2016. Gracias a su anterior cargo como gestor de riesgos de inversión, Nima cuenta con una amplia experiencia en análisis cuantitativos avanzados en diferentes clases de activos y estrategias. En junio de 2021, se unió al equipo de Renta Variable del Reino Unido como analista.

Nima obtuvo un doctorado en Finanzas por la Universidad de Essex en 2016 y un máster en Finanzas e Inversiones en 2012. Además, es profesor invitado en el King’s College y en la Queen Mary University de Londres.