Oliver Collin

Oliver es codirector de inversiones de renta variable internacional en Invesco, así como codirector del equipo de renta variable del Reino Unido y Europa, donde lidera las estrategias European Equity Income y Eurozone Equity. También gestiona la parte de renta variable europea de una cartera mixta, en colaboración con el equipo de renta fija europea de Invesco. ​

La carrera profesional de Oliver comenzó en septiembre de 2000 en ING Barings, inicialmente dentro del programa para graduados, antes de pasar a formar parte del equipo de ventas de renta variable institucional, especializado en renta variable paneuropea de mediana capitalización. En enero de 2006 se incorporó a Berenberg Bank, donde se especializó en ventas de renta variable institucional francesa de mediana capitalización. En noviembre de 2010, Oliver se incorporó a Exane BNP Paribas, donde se convirtió en socio y, desde noviembre de 2011, pasó a liderar el equipo de ventas de acciones paneuropeas de mediana capitalización.

Oliver se incorporó a Invesco en julio de 2014 como analista del equipo de renta variable europea, y llegó a ser Fund Manager en diciembre de 2015. En marzo de 2023, fue nombrado codirector del equipo de renta variable europea. Posteriormente, asumió el cargo de codirector del equipo de renta variable del Reino Unido y Europa cuando ambos equipos se fusionaron en enero de 2025. En octubre de 2026, Oliver fue nombrado uno de los dos directores de inversiones del área de Renta variable internacional de Invesco.

Oliver es licenciado (con honores) en Economía y Política por la London School of Economics.