Patrick Garvin

Patrick se incorporó a Invesco en enero de 2011 y actualmente ostenta el cargo de Senior Client Portfolio Manager en el equipo de Renta Variable de Asia y Mercados Emergentes con sede en Henley, donde se encarga de presentar las estrategias de inversión del equipo a los inversores.

En 2002 comenzó su carrera con el programa para graduados de ABN AMRO, donde más tarde pasó a ser analista de marketing del equipo de análisis del sector farmacéutico y biotecnológico. Más adelante, se incorporó a E*Trade Financial y Knight Capital como trader. ​

Patrick es licenciado en Historia por el Trinity College, Dublín, y tiene un máster en Gestión Internacional (Oriente Medio y Norte de África) por la Escuela de Estudios Orientales y Africanos (SOAS University) de Londres.