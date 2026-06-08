Paul Mueller se incorporó a Invesco en 2003 como Portfolio Manager de estrategias Enhanced Liquidity y en 2004 asumió la responsabilidad de otras estrategias segregadas institucionales de bonos globales a largo plazo. En julio de 2014, Paul pasó al equipo Invesco Global Liquidity como Senior Portfolio Manager, responsable de la gestión de inversiones de fondos del mercado monetario denominados en EUR, USD y GBP.

Antes de unirse a Invesco, Paul obtuvo el título Chartered Public Finance Accountant (CPFA) en 1993, mientras trabajaba en el London Borough of Hillingdon. En 1995, Paul cambió a UBS Corporate Finance como consultor para las autoridades locales de Reino Unido, donde asesoró sobre la reestructuración de la deuda y el nombramiento de gestores de fondos. Esta división especializada fue adquirida en 1997 por Capita Services, donde Paul llegó a dirigir la unidad de asesoramiento de inversiones.

Paul es licenciado (con honores) en Contabilidad, Finanzas y Economía por la Universidad de Essex. También posee el Investment Management Certificate de la CFA Society de Reino Unido y es miembro de la Society of Technical Analysts.