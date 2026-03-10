Rob Stabler
BA in Politics & Economics from Newcastle University and the Investment Management Certificate from the CFA Society of the UK.
Rob, Senior Client Portfolio Manager del equipo de Renta Variable Global con sede en Henley, es responsable de desarrollar y divulgar el modelo de inversión del equipo. Actúa como representante del equipo ante la clientela, asesores y clientes potenciales en todos los canales y zonas geográficas.
Rob comenzó su carrera en los servicios financieros en el año 2000 y se incorporó a Invesco en 2002. Pasó 11 años trabajando como Regional Sales Manager en el equipo de Ventas del Reino Unido, donde desarrolló y mantuvo relaciones con una amplia gama de clientes. Rob se incorporó al equipo de Renta Variable Global con sede en Henley en julio de 2013.
Es licenciado en Ciencias Políticas y Económicas por la Universidad de Newcastle y posee el Investment Management Certificate de la CFA Society de Reino Unido.
Rob is a product director for the Henley-based Global Equities team, responsible for developing and delivering the team’s investment message. He acts as the team’s representative to clients, consultants and prospects across channels and geographies.
Rob began his career in financial services in 2000 and joined Invesco in 2002. He spent 11 years working as a regional sales manager within the UK sales team, where he developed and maintained relationships across a range of clients. Rob joined the Henley-based Global Equities team in July 2013.
Rob holds a BA in Politics & Economics from Newcastle University and the Investment Management Certificate from the CFA Society of the UK
Puesto: Senior Client Portfolio Manager
En Invesco: 23 años
Experiencia profesional: 25 años
Ubicación: Henley-on-Thames
Equipo: Renta Variable Global de Invesco
Job title: Product Director
In group: 22 Years
Experience: 24 Years
Location: Henley-on-Thames
Team: Invesco Global Equities