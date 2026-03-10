Rob Stabler

Rob, Senior Client Portfolio Manager del equipo de Renta Variable Global con sede en Henley, es responsable de desarrollar y divulgar el modelo de inversión del equipo. Actúa como representante del equipo ante la clientela, asesores y clientes potenciales en todos los canales y zonas geográficas.

Rob comenzó su carrera en los servicios financieros en el año 2000 y se incorporó a Invesco en 2002. Pasó 11 años trabajando como Regional Sales Manager en el equipo de Ventas del Reino Unido, donde desarrolló y mantuvo relaciones con una amplia gama de clientes. Rob se incorporó al equipo de Renta Variable Global con sede en Henley en julio de 2013.

Es licenciado en Ciencias Políticas y Económicas por la Universidad de Newcastle y posee el Investment Management Certificate de la CFA Society de Reino Unido.