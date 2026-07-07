Robert Neilson

Robert es Co-Head of Business Strategies en IFI EMEA.

Es responsable de prestar apoyo a las unidades de negocio orientadas al mercado de toda nuestra plataforma global de inversión, coordinando el lanzamiento de nuevos productos y optimizando los productos existentes.

Antes de eso, dirigió el equipo de Gestión de Carteras de Clientes Globales (excl. EE. UU.) en Londres, donde se encargó de presentar las estrategias de inversión en renta fija de Invesco a los clientes. A lo largo de su carrera, ha asesorado a clientes en América del Norte, Asia y Europa sobre estrategias tanto de renta variable como de renta fija. Comenzó su carrera en NatWest Markets en 1995, donde se dedicó a la publicación de investigaciones sobre los ingresos de la renta variable. Posteriormente, en 1998, fundó una empresa de análisis comparativo entre grupos homólogos en Lipper Europe.

Antes de incorporarse a Invesco en 2008, se encargaba de las estrategias globales, europeas y de rentabilidad absoluta en acciones y bonos tanto en Fidelity Investments como en Pioneer Investments. Se graduó (con honores) en Banca, Seguros y Finanzas por la Universidad de Gales, Bangor, y tiene la certificación CFA desde 2004.