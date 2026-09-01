GPR,Renta variable IVPRCAD
Invesco China New Perspective Equity Fund
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Ronney Cheung es gestor senior de fondos y es responsable de gestionar las estrategias de renta variable de China de Invesco.
Ronney cuenta con casi 20 años de experiencia en el ámbito de la inversión y está especializado en renta variable de la región de Gran China. Antes de incorporarse a Invesco en 2026, trabajó durante más de 10 años en Samsung Asset Management Hong Kong, de los cuales dedicó seis a gestionar carteras de renta variable de la región de la Gran China, centrándose en mandatos institucionales, de pensiones y minoristas en Corea, y cuatro años como analista especializada en los sectores inmobiliario y financiero.
Antes de cambiar al ámbito de la inversión, Ronney trabajó durante ocho años como analista de mercado cubriendo el sector inmobiliario de China y Hong Kong en diversos bancos de inversión, entre ellos BNP Paribas, Credit Suisse y Samsung Securities. Comenzó su carrera como auditora en PricewaterhouseCoopers.
Ronney se licenció en la Universidad Macquarie de Australia con una doble titulación en Finanzas Aplicadas y Comercio (Contabilidad). Es miembro del Instituto de Contables Públicos Certificados de Hong Kong (HKICPA) y de CPA Australia.
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