Shusuke Komuro

Shusuke se unió a Invesco Japan en 2017 y cuenta con 19 años de experiencia en el sector de las inversiones.

Anteriormente, trabajó en Fidelity Investments, donde ejerció como analista de investigación especializado en los sectores de bienes de capital, tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) y distribución minorista. Inició su carrera profesional como analista de hedge funds en Shibusawa & Co. y posteriormente se unió a Commons Asset Management, donde desempeñó el cargo de asistente de gestión de carteras.

Cuenta con un MBA por INSEAD y un Máster en Ingeniería de Gestión por la Universidad de Chuo. Cuenta con el certificado Chartered Financial Analyst y es analista certificado por la Securities Analysts Association of Japan.