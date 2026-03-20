Siddharth Shah
BSc in Investment & Financial Risk Management from Cass Business School and CFA.
Siddharth, Client Portfolio Manager en el equipo de Renta Variable Global que opera desde Henley, se encarga de presentar las estrategias de inversión del equipo a los inversores.
Comenzó su trayectoria profesional en Invesco en septiembre de 2017 como analista en el departamento de Rentabilidad y Riesgo. En diciembre de 2018, ocupó el puesto de Product Manager en el equipo de Renta Variable de Europa y, más adelante, pasó a ser Investment Communications Manager. En marzo de 2023, Siddharth se incorporó al equipo de Renta Variable Global con sede en Henley como Product Director. Antes de unirse a Invesco, trabajó en M&G Investments y en Fisher Investments, donde asentó y desarrolló sus conocimientos en materia de rentabilidad, atribución y riesgos.
Siddharth se licenció en Gestión de Riesgos Financieros y de Inversión en la Cass Business School. Además, ha completado todos los niveles de las certificaciones IMC y CFA, y posee la acreditación de analista financiero acreditado (CFA).
Puesto: Client Portfolio Manager
En Invesco: 9 años
Experiencia: 11 años
Ubicación: Henley-on-Thames
Equipo: Renta Variable Global de Invesco