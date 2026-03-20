Siddharth Shah

Siddharth, Client Portfolio Manager en el equipo de Renta Variable Global que opera desde Henley, se encarga de presentar las estrategias de inversión del equipo a los inversores.

Comenzó su trayectoria profesional en Invesco en septiembre de 2017 como analista en el departamento de Rentabilidad y Riesgo. En diciembre de 2018, ocupó el puesto de Product Manager en el equipo de Renta Variable de Europa y, más adelante, pasó a ser Investment Communications Manager. En marzo de 2023, Siddharth se incorporó al equipo de Renta Variable Global con sede en Henley como Product Director. Antes de unirse a Invesco, trabajó en M&G Investments y en Fisher Investments, donde asentó y desarrolló sus conocimientos en materia de rentabilidad, atribución y riesgos.

Siddharth se licenció en Gestión de Riesgos Financieros y de Inversión en la Cass Business School. Además, ha completado todos los niveles de las certificaciones IMC y CFA, y posee la acreditación de analista financiero acreditado (CFA).