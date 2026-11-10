Stephen Anness

Stephen es Co-CIO de Global Equities en Invesco. Dirige el equipo Global Equities, con sede en Henley, y gestiona varias carteras de la estrategia Global Equity Income & Growth.

Comenzó su carrera profesional en el equipo UK Equities de Invesco, con sede en Henley, en julio de 2002, como Trainee Analyst. Tras ascender en el equipo de inversión, Stephen comenzó a gestionar carteras de renta variable británica en septiembre de 2004 y asumió la gestión de su primer fondo británico en 2008, antes de pasar al equipo Global Equities a finales de 2012. Desde 2009, ha sido una pieza clave en el proceso de generación de ideas y selección de valores en las carteras de renta variable global. Asumió la responsabilidad de la estrategia Global Equity Income en diciembre de 2019, tras haber gestionado previamente la estrategia Global Opportunities del equipo.

Stephen es licenciado en Economía, posee el Securities Institute Diploma, el Investment Management Certificate de la CFA Society de Reino Unido y ha estudiado Finanzas Corporativas en la London Business School.