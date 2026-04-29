Steve Smith
BSc (Honours) in Business Administration
Steve es Fund Manager del equipo de renta variable europea y del Reino Unido y dirige varias carteras de las estrategias Eurozone y Income Equities del equipo.
Comenzó su carrera en Invesco como analista del equipo European Equities en septiembre de 2015, tras haber realizado unas prácticas de seis meses en 2014. Se convirtió en Fund Manager a finales de 2020.
Steve tiene una licenciatura (con honores) en Administración de Empresas por la Universidad de Bath, que incluyó una estancia en la Copenhagen Business School.
Puesto: European Equities Fund Manager
En Invesco: 11 años
Experiencia profesional: 11 años
Ubicación: Henley-on-Thames
Equipo: equipo de renta variable europea y del Reino Unido
Job title: European Equities Fund Manager
In group: 9 Years
Experience: 9 Years
Location: Henley-on-Thames
Team: UK & European Equities team