Stuart Edwards

Stuart es gestor de fondos en el equipo de renta fija de Invesco.

Comenzó su carrera en el mundo de la inversión en 1997 en Standard & Poor’s como economista. Se incorporó a Invesco en 2003 y en 2006 pasó a formar parte del equipo de renta fija como estratega de mercados. Es gestor de fondos desde 2010 y se encarga de varias carteras de bonos globales con rentabilidad total.

Stuart es licenciado con honores en Economía Empresarial con especialización en Informática por la Universidad de Surrey y tiene un máster en Finanzas por el Birkbeck College de la Universidad de Londres.