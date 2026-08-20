Stuart Edwards

GPR,Mixto IGEQDGI
Invesco Global Income Fund
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Fund Manager
BSc (Hons), MSc
Stuart es gestor de fondos en el equipo de renta fija de Invesco.
Comenzó su carrera en el mundo de la inversión en 1997 en Standard & Poor’s como economista. Se incorporó a Invesco en 2003 y en 2006 pasó a formar parte del equipo de renta fija como estratega de mercados. Es gestor de fondos desde 2010 y se encarga de varias carteras de bonos globales con rentabilidad total.
Stuart es licenciado con honores en Economía Empresarial con especialización en Informática por la Universidad de Surrey y tiene un máster en Finanzas por el Birkbeck College de la Universidad de Londres.
Job title: Fund Manager
In group: 21 Years
Experience: 26 Years
Location: Henley-on-Thames
Team: Invesco Fixed Income
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