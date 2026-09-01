Tony Roberts

Tony es gestor de fondos del equipo Asian & Emerging Market Equities con sede en Henley, donde se centra en la gestión de la estrategia de renta variable en la región Asia-Pacífico.

Comenzó su carrera en el mundo de la inversión en 1995 como analista y gestor de fondos en Clerical Medical, tras dos años en la consultora actuarial Godwins, para más tarde unirse a Invesco en abril de 2000.

Es licenciado con honores en Matemáticas por la Universidad de Southampton y miembro de la CFA Society de Reino Unido.