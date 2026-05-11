Zoe Dunkley

Zoe fue nombrada Client Portfolio Manager del equipo de Renta Variable de Asia y Mercados Emergentes con sede en Henley en abril de 2023, donde se encarga de presentar las estrategias de inversión del equipo a los inversores.

En septiembre de 2019 comenzó su carrera en Invesco dentro de nuestro departamento de Desarrollo de Productos, donde se encargaba tanto de la implementación como de la fijación de precios de los productos en la región EMEA.

Zoe tiene una licenciatura (con honores) en Economía por la Universidad de Warwick y tiene la certificación CFA.