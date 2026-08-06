Aquellos que son nuevos en el mundo de los ETFs deben saber que lo normal es que se compren y vendan a través de un agente de bolsa o una plataforma de negociación o trading, igual que las acciones y participaciones.

Los ETFs se pueden negociar de muchas formas para adaptarse a las necesidades del inversor, ya sea a través de un agente de bolsa local, una plataforma o directamente en bolsa (también conocido como mercado secundario). Los creadores de mercado que negocian el ETF proporcionan mayor liquidez cotizando constantemente sus propios precios de compra y venta. Tu agente de bolsa o plataforma de trading podrá facilitarte más información sobre la negociación de nuestros ETF.

Toda la información sobre nuestros ETFs, los KID y los folletos actualizados se pueden encontrar en las páginas de producto de nuestros ETFs.