Invesco ETF

Comprar y vender ETFs (fondos cotizados) de Invesco es tan sencillo como comprar y vender acciones y participaciones ordinarias.

Cómo invertir en Invesco ETP

Aquellos que son nuevos en el mundo de los ETFs deben saber que lo normal es que se compren y vendan a través de un agente de bolsa o una plataforma de negociación o trading, igual que las acciones y participaciones.

Los ETFs se pueden negociar de muchas formas para adaptarse a las necesidades del inversor, ya sea a través de un agente de bolsa local, una plataforma o directamente en bolsa (también conocido como mercado secundario). Los creadores de mercado que negocian el ETF proporcionan mayor liquidez cotizando constantemente sus propios precios de compra y venta. Tu agente de bolsa o plataforma de trading podrá facilitarte más información sobre la negociación de nuestros ETF.

Toda la información sobre nuestros ETFs, los KID y los folletos actualizados se pueden encontrar en las páginas de producto de nuestros ETFs.

Estamos aquí para ayudar

Aunque la compra y venta de nuestros ETF suele ser bastante sencilla, puede que te interese hablar primero con nosotros, sobre todo si es una operación especialmente grande o compleja.

Nuestro equipo de Capital Markets actúa como punto central de contacto para la actividad en los mercados primario y secundario de nuestros ETF y ETC domiciliados en Europa. El equipo mantiene sólidas relaciones con socios clave de la comunidad de negociación, garantizando una negociación y liquidez eficientes para nuestros productos.

Ellos pueden ayudarte a encontrar la forma más adecuada y rentable de comprar o cambiar a uno de nuestros ETF o ETC, en función de tus preferencias. También pueden proporcionarte un análisis de costes previo a la negociación, gratuito y sin compromiso.

¿Qué es el equipo de Capital Markets y qué hacen?

Nuestro equipo de Capital Markets ofrece un servicio gratuito para inversores que deseen realizar una operación (compra, venta o switch). Este equipo puede ayudarte a encontrar la forma más adecuada y rentable para realizar la operación según tus preferencias particulares. El equipo también trabaja con market-makers, brokers y Authorised Participants (APs); que comercializan nuestros productos, y buscan formas de aumentar la liquidez y reducir costes comerciales para el beneficio de todos nuestros inversores.

Contacto:

E: etftrading@invesco.com

T: +44 (0)20 3219 2711

Socios comerciales

Trabajamos con una amplia gama de creadores de mercado, intermediarios y Participantes Autorizados (PA), y buscamos formas de aumentar la liquidez y reducir los costes de negociación supervisando la actividad del mercado secundario y garantizando mercados eficaces y eficientes en los ETF de Invesco.

Descubre nuestros ETF

  • Consideraciones de riesgos

    Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones y el de cualquier renta fluctuará (en parte como consecuencia de las fluctuaciones de los tipos de cambio) y es posible que los inversores no recuperen la totalidad del importe invertido.

    Información importante

    Esta comunicación de marketing está destinada a inversores profesionales.   Los inversores deben leer los documentos legales antes de invertir. El presente documento es de carácter comercial y no tiene como fin constituir recomendación para comprar o vender clases de activos, estrategias o valores concretos. Por tanto, no resultan de aplicación las obligaciones reglamentarias que exigen imparcialidad en cuanto a recomendaciones o estrategias de inversión, ni tampoco prohibiciones de negociación previas a la publicación. El presente documento no debe considerarse asesoramiento financiero bajo ningún concepto. Las personas interesadas en adquirir participaciones del producto deberían informarse sobre (i) las obligaciones legales vigentes en los países de su nacionalidad, residencia, residencia habitual o domicilio, (ii) los controles de divisas que les resultaran aplicables y (iii) posibles repercusiones fiscales relevantes. Este documento no debe considerarse asesoramiento financiero. Las personas interesadas en adquirir el producto deben informarse sobre (i) los requisitos legales en los países de su nacionalidad, residencia, residencia habitual o domicilio; (ii) cualquier control de cambios y (iii) cualquier consecuencia fiscal relevante.

    EMEA5024757/2026