Cómo invertir en Invesco ETP
Aquellos que son nuevos en el mundo de los ETFs deben saber que lo normal es que se compren y vendan a través de un agente de bolsa o una plataforma de negociación o trading, igual que las acciones y participaciones.
Los ETFs se pueden negociar de muchas formas para adaptarse a las necesidades del inversor, ya sea a través de un agente de bolsa local, una plataforma o directamente en bolsa (también conocido como mercado secundario). Los creadores de mercado que negocian el ETF proporcionan mayor liquidez cotizando constantemente sus propios precios de compra y venta. Tu agente de bolsa o plataforma de trading podrá facilitarte más información sobre la negociación de nuestros ETF.
Toda la información sobre nuestros ETFs, los KID y los folletos actualizados se pueden encontrar en las páginas de producto de nuestros ETFs.
Estamos aquí para ayudar
Aunque la compra y venta de nuestros ETF suele ser bastante sencilla, puede que te interese hablar primero con nosotros, sobre todo si es una operación especialmente grande o compleja.
Nuestro equipo de Capital Markets actúa como punto central de contacto para la actividad en los mercados primario y secundario de nuestros ETF y ETC domiciliados en Europa. El equipo mantiene sólidas relaciones con socios clave de la comunidad de negociación, garantizando una negociación y liquidez eficientes para nuestros productos.
Ellos pueden ayudarte a encontrar la forma más adecuada y rentable de comprar o cambiar a uno de nuestros ETF o ETC, en función de tus preferencias. También pueden proporcionarte un análisis de costes previo a la negociación, gratuito y sin compromiso.
¿Qué es el equipo de Capital Markets y qué hacen?
Nuestro equipo de Capital Markets ofrece un servicio gratuito para inversores que deseen realizar una operación (compra, venta o switch). Este equipo puede ayudarte a encontrar la forma más adecuada y rentable para realizar la operación según tus preferencias particulares. El equipo también trabaja con market-makers, brokers y Authorised Participants (APs); que comercializan nuestros productos, y buscan formas de aumentar la liquidez y reducir costes comerciales para el beneficio de todos nuestros inversores.
Contacto:
Socios comerciales
Trabajamos con una amplia gama de creadores de mercado, intermediarios y Participantes Autorizados (PA), y buscamos formas de aumentar la liquidez y reducir los costes de negociación supervisando la actividad del mercado secundario y garantizando mercados eficaces y eficientes en los ETF de Invesco.