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B
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BANCO FINANTIA SPAIN, S.A.
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BANKIA, S.A
BANKINTER, S.A.
BANKOA, S.A.
BEKA FINANCE, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.
BNP PARIBAS ESPAÑA, S.A.
BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
C
CA INDOSUEZ WEALTH (EUROPE), SUCURSAL EN ESPAÑA
CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS, S. COOP. DE CREDITO
CAIXA RURAL ALBALAT DELS SORELLS, COOPERATIVA DE CREDIT VALENCIANA
CAIXA RURAL ALTEA, COOPERATIVA DE CREDIT VALENCIANA
CAIXA RURAL DE CALLOSA D´EN SARRIA, COOPERATIVA DE CREDITO VALENCIANA
CAIXA RURAL DE TURIS, COOPERATIVA DE CREDITO VALENCIANA
CAIXA RURAL SANT JOSEP DE VILAVELLA, S. COOP. DE CREDITO V.
CAIXA RURAL SANT VICENT FERRER DE LA VALL D´UIXO, COOP. DE CREDIT V.
CAIXA RURAL TORRENT COOPERATIVA DE CREDIT VALENCIANA
CAIXABANK, S.A.
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ONTINYENT
CAJA DE CREDITO DE PETREL, CAJA RURAL, COOPERATIVA DE CREDITO VALENCIANA
CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO
CAJA RURAL CATOLICO AGRARIA, S. COOP. DE CREDITO V.
CAJA RURAL DE ALGINET, SOCIEDAD COOPERATIVA CREDITO VALENCIANA
CAJA RURAL DE ALMENDRALEJO, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO
CAJA RURAL DE CHESTE, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO
CAJA RURAL DE VILLAR COOP. CTO. CREDITO VALENCIANA
CAJA RURAL DE ZAMORA, COOPERATIVA DE CREDITO
CAJA RURAL LA JUNQUERA DE CHILCHES, S. COOP. DE CREDITO V.
CAJA RURAL SAN ISIDRO DE VILAFAMES S. COOP. DE CREDITO V.
CAJA RURAL SAN JAIME DE ALQUERIAS NIÑO PERDIDO S. COOP. DE CREDITO V.
CAJA RURAL SAN JOSE DE BURRIANA, S. COOP. DE CREDITO V.
CAJA RURAL SAN JOSE DE NULES S. COOP. DE CREDITO V.
CAJA RURAL SAN ROQUE DE ALMENARA S.COOP. DE CREDITO V.
CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO
CAJASUR BANCO, S.A.
CASER VALORES E INVERSIONES, A.V., S.A.
COLONYA - CAIXA D´ESTALVIS DE POLLENSA
CORECAPITAL FINANZAS, A.V., S.A.
CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA
D
DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA
DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.
DIAPHANUM VALORES S.V., S.A.U.
DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
E
EBN SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.
EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE), SUCURSAL EN ESPAÑA
ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
EUROCAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO
EVO BANCO S.A.
G
GEFONSA, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.
GESTION DE PATRIMONIOS MOBILIARIOS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.
GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.
I
IBERCAJA BANCO, S.A.
IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
INTERMONEY VALORES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.
J
JULIUS BAER AGENCIA DE VALORES, S.A.
JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.
K
KBL ESPAÑA CAPITAL MARKETS, A.V., S.A.
KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
KUTXABANK, S.A
L
LIBERBANK, S.A.
LOMBARD ODIER (EUROPE), S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
M
MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.
MERCHBOLSA AGENCIA DE VALORES, S.A.
MFEX MUTUAL FUNDS EXCHANGE AB, SUCURSAL EN ESPAÑA
MIRABAUD & CIE (EUROPE) S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
MUTUACTIVOS INVERSIONES, AGENCIA DE VALORES, S.A.
N
NORWEALTH CAPITAL, A.V., S.A.
NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
O
OPEN BANK, S.A.
ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.
P
P.B.I. GESTION AGENCIA DE VALORES, S.A.
PICTET & CIE (EUROPE), S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
POPULAR BANCA PRIVADA, S.A.
Q
QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC, S.A.
R
RENTA 4 BANCO, S.A.
RENTA MARKETS, S.V., S.A.
S
SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.
SELF TRADE BANK, S.A.
SELF TRADE BANK, S.A.
T
TRESSIS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.
U
UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA
UNICAJA BANCO, S.A.
UNICORP PATRIMONIO, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.
URSUS-3 CAPITAL, A.V., S.A.
V
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