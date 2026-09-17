On compte désormais 420 ETF actifs cotés en Europe, contre seulement 71 il y a trois ans1. De nouveaux fonds ont été lancés aussi bien par des fournisseurs d’ETF établis que par des sociétés de gestion active « pure players », entièrement nouvelles dans l’univers des ETF. Les fournisseurs d’ETF les plus importants et les mieux établis peuvent parfois s’appuyer sur des stratégies actives éprouvées issues d’autres activités de leur entreprise, puis mobiliser l’expertise de leurs spécialistes ETF en matière de développement de produits, de mise en œuvre des portefeuilles et d’exécution des transactions afin de les proposer efficacement sous forme d’ETF.

Qu’est-ce qu’un ETF actif ?

Lorsque la plupart des investisseurs entendent le terme « actif », ils pensent généralement à l’approche traditionnelle de sélection de titres fondée sur une analyse ascendante, dans laquelle un gérant identifié met à profit son expertise et ses ressources dans le but de surperformer le marché. Leurs portefeuilles s’écartent souvent de manière significative d’un indice de référence afin d’atteindre cet objectif.

Bien qu’il s’agisse d’un type de gestion active, les stratégies actives peuvent être définies plus largement comme toute approche qui n’est pas passive. Cette distinction est particulièrement pertinente dans la mesure où la structure ETF est principalement connue, et utilisée, pour obtenir une exposition passive à des indices pondérés par la capitalisation boursière (bêta) ainsi qu’à des indices de type « smart beta ». La gestion active englobe tout le reste.

Les investisseurs en ETF passifs se sont d’abord tournés vers des ETF actifs « de type passif »

La majeure partie de la demande pour les ETF actifs provient d’investisseurs expérimentés en ETF passifs. Dans un premier temps, ils se sont concentrés sur des ETF reposant sur une stratégie d’alpha sous-jacente, assortie de contraintes strictes visant à limiter l’écart par rapport à un indice de référence. Les stratégies actions « core plus » et « enhanced beta » en sont de bons exemples et s’appuient souvent sur des équipes de recherche quantitative plutôt que sur un gérant unique clairement identifié.

Les investisseurs peuvent évaluer et approuver ces produits de manière similaire aux stratégies passives de type « smart beta » : la composante active y est limitée et s’intègre plus facilement au modèle de fonctionnement, bien connu, des ETF passifs.

Puis la gestion active a été utilisée à des fins autres que la génération d’alpha

La phase suivante du développement des ETF actifs a concerné des stratégies dans lesquelles l’intervention active n’était pas principalement axée sur la génération d’alpha. Cela inclut les stratégies fondées sur les produits dérivés, comme celles qui utilisent des options pour générer un revenu supplémentaire à partir d’un portefeuille sous-jacent répliquant un indice actions. L’objectif du gérant n’est pas d’anticiper les mouvements du marché ni de sélectionner des titres, mais de gérer les complexités d’un important portefeuille d’options afin de fournir un niveau de revenu élevé et stable tout en conservant autant que possible l’exposition à l’indice sous-jacent.

Un autre exemple est celui des stratégies offrant une exposition à des actifs complexes, comme l’illustre parfaitement l’émergence récente des ETF d’OPCVM de CLO gérés activement. Chaque CLO est lui-même un portefeuille de prêts sous-jacents géré activement, et la valeur ajoutée du gérant s’exprime principalement à deux niveaux : (a) l’analyse du gérant de CLO lui-même, de ses antécédents de performance et de sa gestion historique des portefeuilles (en particulier durant les périodes de tension), et (b) la gestion des dynamiques de négociation complexes propres aux CLO afin de garantir la liquidité pour les investisseurs. Cette expertise relève davantage du trading et de la gestion des risques que de la recherche d’alpha.

Bien que ces stratégies soient clairement très différentes des stratégies d’amélioration du bêta cœur, elles partagent bon nombre des mêmes caractéristiques structurelles et de risque, et leur familiarité dans un contexte passif facilite leur adoption par les investisseurs traditionnels en ETF passifs.

Prochaine étape : l’adoption des ETF actifs fondamentaux ?

Comme nous l’avons souligné, les investisseurs en ETF passifs ont été les principaux utilisateurs des ETF actifs et se sont, dans leur grande majorité, concentrés sur des stratégies partageant certaines caractéristiques avec une approche passive. Fait intéressant, la prochaine étape de la croissance des ETF actifs pourrait provenir du type de stratégie que de nombreux investisseurs associent à la gestion active, mais qui n’a commencé à gagner du terrain que très récemment : l’approche active fondamentale.

Du point de vue de l’offre, les stratégies actives fondamentales peuvent poser des défis importants lorsqu’elles sont intégrées dans une structure d’ETF. Et toutes les stratégies actives ne s’y prêtent pas. Par exemple, les stratégies qui s’appuient sur des titres moins liquides pour générer de l’alpha ne sont pas particulièrement adaptées à une structure conçue pour offrir une liquidité quotidienne, de la transparence et une exécution efficace.

Un fonds actif fondamental repose sur l’hypothèse que la plupart des investisseurs conserveront leur investissement sur le long terme. La composition globale du portefeuille peut évoluer légèrement en fonction des entrées et sorties de capitaux, les investissements les plus liquides étant achetés ou vendus immédiatement, tandis que les investissements moins liquides sont traités plus progressivement. Les sorties de capitaux plus modestes sont souvent absorbées grâce aux liquidités détenues par le fonds.

À l’inverse, un ETF passif a besoin d’un portefeuille liquide pour répondre aux besoins des investisseurs souhaitant entrer et sortir du fonds de manière opportuniste. Le portefeuille est construit pour répliquer l’indice de référence et, à ce titre, ne varie pas. En l’absence de rééquilibrage de l’indice, la principale priorité quotidienne du gérant d’ETF passif consiste à gérer efficacement les entrées et sorties de capitaux du fonds, lesquelles peuvent parfois représenter une part importante de l’actif total. Les coûts associés sont supportés par les investisseurs qui achètent ou vendent des parts, afin que les autres investisseurs du fonds ne soient pas pénalisés.