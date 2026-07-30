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Marchés privés : un levier de diversification pour les assureursLes assureurs doivent diversifier leurs sources de rendement, réduire leur exposition aux chocs corrélés et optimiser l’efficacité de leur capital. Des allocations ciblées aux marchés privés peuvent s’avérer utiles.15 juin 2026
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Les opportunités se multiplient à mesure que le marché des obligations « CoCo » AT1 arrive à maturitéLe marché des obligations « CoCo » Additional Tier 1 (AT1) a connu une croissance significative au cours de la dernière décennie. Découvrez de nouvelles opportunités sur ce marché en phase de maturité, qui pourraient s’avérer intéressantes, en particulier pour les investisseurs en Europe.26 février 2026
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