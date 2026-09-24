Les ETF répliquant des indices pondérés par la capitalisation boursière constituent un moyen simple et largement répandu d’investir sur les marchés actions. À mesure que la valeur des sociétés augmente, leur poids dans l’indice progresse également, ce qui permet aux investisseurs de participer au succès des plus grandes entreprises du marché.

Cette caractéristique est à la fois un atout et une limite. Lorsque le marché est porté par un nombre restreint de valeurs, une allocation apparemment bien diversifiée peut devenir de plus en plus tributaire d’un groupe relativement limité d’actions.

L’indice S&P 500 en est un parfait exemple. Sa construction pondérée par la capitalisation boursière signifie que les sociétés dont la valeur a le plus progressé exercent également l’influence la plus importante au sein de l’indice.

Les ETF équipondérés offrent une autre manière d’accéder au même marché. Plutôt que de pondérer davantage les sociétés en fonction de leur taille, un indice équipondéré attribue le même poids à chacun de ses constituants lors de chaque rééquilibrage. Concrètement, le S&P 500 Equal Weight Index reprend les mêmes 500 sociétés que le S&P 500, mais attribue à chacune un poids d’environ 0,2 % lors de chaque rééquilibrage trimestriel.

Simple dans son principe, cette approche permet de bénéficier d’une exposition large à l’ensemble des opportunités présentes dans l’indice.

Que se passe-t-il lorsque toutes les sociétés ont le même poids ?

En ne faisant plus dépendre la pondération de la taille des sociétés, l’équipondération entraîne une répartition différente du risque et de la performance au sein du portefeuille :

Concentration réduite : Aucune valeur ne peut à elle seule exercer une influence prépondérante sur l’indice, ce qui limite la dépendance à une poignée de leaders du marché.

Aucune valeur ne peut à elle seule exercer une influence prépondérante sur l’indice, ce qui limite la dépendance à une poignée de leaders du marché. Participation plus large Les sociétés de plus petite taille bénéficient d’une allocation plus significative et exercent ainsi une influence plus importante sur la performance.

Les sociétés de plus petite taille bénéficient d’une allocation plus significative et exercent ainsi une influence plus importante sur la performance. Rééquilibrage discipliné : À chaque rééquilibrage, l’indice réduit le poids des sociétés dont la pondération a augmenté et réalloue ce poids à celles dont la pondération a diminué, ramenant ainsi chaque société au même point de départ. L’équipondération ne supprime pas le risque inhérent aux marchés actions et ne surperformera pas dans tous les contextes de marché. Lorsque les plus grandes sociétés tirent le marché à la hausse, un indice pondéré par la capitalisation boursière en bénéficie généralement davantage, puisqu’il leur accorde une pondération plus importante. À l’inverse, l’équipondération est susceptible de mieux tirer son épingle du jeu lorsque la performance du marché est portée par un plus large éventail de sociétés.

Le S&P 500 : concentration, valorisations et ampleur du marché

La différence entre les deux approches est particulièrement visible sur le marché américain.

Les dix plus grandes sociétés du S&P 500 représentent désormais 37 % de l’indice, contre moins de 20 % en 2014. Non seulement leur pondération s’est accrue, mais elles ont également contribué de manière disproportionnée à la performance du marché ces dernières années. En 2014, les dix plus grandes valeurs représentaient 19 % de la performance de l’indice. Ce chiffre a dépassé 50 % sur la période 2023-2025.

Leur solide performance a récompensé les investisseurs, mais elle a également accru la dépendance de l’indice aux perspectives et aux attentes de croissance d’un groupe relativement restreint de sociétés.

Cette situation met en lumière trois caractéristiques du marché américain actuel :

Les leaders du marché évoluent : Les plus grandes sociétés d’aujourd’hui ne resteront pas nécessairement au sommet indéfiniment. L’équipondération réduit la dépendance aux leaders actuels sans obliger les investisseurs à anticiper quelles sociétés prendront leur place.

Les plus grandes sociétés d’aujourd’hui ne resteront pas nécessairement au sommet indéfiniment. L’équipondération réduit la dépendance aux leaders actuels sans obliger les investisseurs à anticiper quelles sociétés prendront leur place. Les valorisations changent : Au 31 août 2026, le ratio cours/bénéfices du S&P 500 était de 26,3, soit une prime de 29 % par rapport à l’indice équipondéré. Bien que les deux indices soient composés des mêmes sociétés, leur méthode d’allocation crée des caractéristiques différentes en matière de valorisation, de secteurs et de taille des entreprises.

Au 31 août 2026, le ratio cours/bénéfices du S&P 500 était de 26,3, soit une prime de 29 % par rapport à l’indice équipondéré. Bien que les deux indices soient composés des mêmes sociétés, leur méthode d’allocation crée des caractéristiques différentes en matière de valorisation, de secteurs et de taille des entreprises. Une participation du marché susceptible de s’élargir : Les performances récentes du S&P 500 ont été tirées par un nombre relativement limité de sociétés. Lorsque le leadership du marché s’élargit, l’équipondération permet à un plus grand nombre de valeurs de contribuer de manière significative à la performance.

L’indice S&P 500 Equal Weight Index a surperformé le S&P 500 sur le long terme jusqu’en 2023, avant de perdre du terrain lorsque les « Magnificent Seven » ont éclipsé le reste du marché. Cela ne signifie pas nécessairement qu’un retournement est imminent. Cela illustre néanmoins le fait que l’équipondération procure une exposition aux actions américaines différente, car moins tributaire du leadership des plus grandes sociétés de l’indice.

L’équipondération sur les marchés mondiaux et européens

Bien que particulièrement visible dans le S&P 500, la concentration n’est pas uniquement un phénomène américain. L’équipondération peut également être appliquée aux actions mondiales et européennes, le même principe produisant des résultats différents selon les marchés.

Actions mondiales : Au 31 août 2026, les États-Unis représentaient 71 % de l’indice MSCI World Index pondéré par la capitalisation boursière. Dans sa version équipondérée, l’exposition était répartie plus uniformément entre environ 1 300 constituants, ce qui ramenait le poids des États-Unis à 40 % et augmentait simultanément celui de l’Europe, du Japon et des autres marchés développés.

Au 31 août 2026, les États-Unis représentaient 71 % de l’indice MSCI World Index pondéré par la capitalisation boursière. Dans sa version équipondérée, l’exposition était répartie plus uniformément entre environ 1 300 constituants, ce qui ramenait le poids des États-Unis à 40 % et augmentait simultanément celui de l’Europe, du Japon et des autres marchés développés. Actions de la zone euro : Au 31 août 2026, les dix plus grandes valeurs de l’EURO STOXX 50 représentaient plus de 40 % de l’indice. L’équipondération limite l’influence de ces grandes valeurs en attribuant à chacune des 50 sociétés le même poids.

Au 31 août 2026, les dix plus grandes valeurs de l’EURO STOXX 50 représentaient plus de 40 % de l’indice. L’équipondération limite l’influence de ces grandes valeurs en attribuant à chacune des 50 sociétés le même poids. Actions européennes élargies : La même approche peut être appliquée au MSCI Europe Index, offrant une exposition égale à plus de 400 sociétés européennes. Cette approche constitue une exposition plus large et plus diversifiée aux actions européennes que l’EURO STOXX 50.

Les options régionales permettent de s’exposer à différents marchés, mais l’approche fondamentale reste la même lorsqu’on ajoute des ETF équipondérés à un portefeuille : la taille d’une entreprise ne doit pas nécessairement déterminer son influence au sein de vos investissements.

Trouver le bon équilibre

L’équipondération ne constitue pas systématiquement une meilleure approche que la pondération par la capitalisation boursière. Les deux approches répartissent l’exposition différemment et sont susceptibles d’afficher des performances différentes selon l’évolution du leadership du marché.

Les investisseurs doivent donc réfléchir au rôle qu’ils souhaitent attribuer à cette exposition, au marché auquel ils veulent accéder et aux risques déjà présents dans le reste de leur portefeuille.

Les ETF équipondérés d’Invesco permettent de s’exposer aux marchés actions américains, mondiaux et européens, tout en laissant aux investisseurs le choix du marché et de l’indice les mieux adaptés à leurs objectifs.