Perspectives d’investissement de milieu d’année 2026 : Un monde bouleversé ? La résilience perdure.
Points importants à retenir
Les données économiques et les performances des entreprises suggèrent que, malgré de nombreux risques de perturbation, l’économie mondiale continue de résister dans un environnement de plus en plus fragmenté.
L’expansion phénoménale des investissements dans l’IA a entraîné une forte croissance des bénéfices, sous l’impulsion du secteur technologique. La demande des centres de données en puces et en électricité porte les fabricants de semi-conducteurs et de matériel informatique.
Nous prévoyons une réaccélération de l’économie mondiale plus tard dans l’année, mais ce rebond dépend du calendrier de reprise des flux d’énergie dans le détroit d’Ormuz.
Alors que nos perspectives annuelles pour 2026 ont indiqué qu’une croissance mondiale plus ferme favoriserait les actions hors États-Unis et pèserait sur le dollar américain cette année, les événements récents ont retardé ce scénario, sans l’oblitérer tout à fait. Dans un monde qui enregistre de fortes turbulences, nous estimons que la résilience devrait se maintenir et offrir un environnement propice aux investissements. Nos perspectives de milieu d’année s’articulent autour de deux grands thèmes :
- Un monde bouleversé. Au cours du premier semestre, l’économie mondiale a dû composer avec divers facteurs de perturbation, notamment la montée en puissance de l’intelligence artificielle (IA), les fractures géopolitiques, la fermeture du détroit d’Ormuz et les difficultés d’approvisionnement en énergie et en matières premières.
- La résilience perdure. Selon notre analyse, l’effet de levier du secteur privé a reculé depuis la crise financière mondiale de 2008. En parallèle, les précédentes baisses de taux aux États-Unis et au Royaume-Uni, ainsi que la politique budgétaire plus accommodante en Europe et au Japon, favorisent un rebond économique mesuré grâce à la hausse des investissements et des dépenses.
Pour comprendre rapidement les grands thèmes qui façonnent les marchés actuels, entre résilience mondiale et croissance portée par l’IA, en passant par le dollar américain et les marchés émergents, et pour connaître les opportunités d’investissement, regardez notre vidéo ci-dessous consacrée aux perspectives de milieu d’année.
Transcript
Le premier semestre de cette année a été marqué par de fortes perturbations, notamment la fermeture du détroit d’Ormuz. Pourtant, malgré ce choc énergétique, les économies et les entreprises ont jusqu’à présent fait preuve de résilience. Cela a permis une performance positive de certaines classes d’actifs, comme les actions. Nous pensons que cette dynamique devrait se poursuivre.
Notre scénario central prévoit une reprise progressive du trafic maritime dans le détroit d’Ormuz vers la fin du deuxième trimestre ou au début du troisième. Une fois la circulation rétablie, nous anticipons un rebond cyclique marqué, porté par les marchés émergents et les marchés européens.
Il ne s’agit là que d’un aperçu des analyses présentées dans nos Perspectives d’investissement de milieu d’année 2026. Consultez l’intégralité du rapport pour découvrir nos anticipations concernant les banques centrales, notre façon privilégiée de nous exposer au boom de l’IA, et bien plus encore.
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Risques d’investissement
La valeur des investissements ainsi que les revenus qui en découlent peuvent fluctuer (notamment en raison des variations de taux de change) et les investisseurs peuvent ne pas récupérer l’intégralité de leur capital investi.
Informations importantes
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Toutes les données sont fournies au 3 juin 2026, source : Invesco, sauf indication contraire.
Les opinions exprimées reflètent les conditions de marché actuelles et sont susceptibles d’évoluer.
Ce document est un support marketing et ne constitue pas un conseil financier. Il ne s’agit pas d’une recommandation d’acheter ou de vendre une classe d’actifs, un titre ou une stratégie en particulier. Par conséquent, les exigences réglementaires relatives à l’impartialité des recommandations d’investissement ou de stratégies d’investissement ne s’appliquent pas, ni les interdictions de négocier avant publication.
Émis par
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Thèmes d’investissement à suivre
L’économie mondiale évolue, les investissements aussi. Les thèmes qui, selon nous, seront les plus importants aux yeux des investisseurs au cours du deuxième semestre 2026 porteront sur la résilience du marché, le dollar américain, les marchés émergents, l’IA, les sources de revenus alternatives et la diversification.
Résilience du marché
En 2026, la plupart des principaux actifs ont affiché des rendements positifs jusqu’à présent, après un mois de mars tumultueux.1 Nous considérons cela comme un rappel à continuer d’investir malgré des flux d’informations nébuleux. La tendance des rendements a basculé depuis février. Les actions américaines ont enregistré de meilleures performances que prévu par rapport à nos perspectives d’investissement annuelles pour 2026.
Opportunités d’investissement : Nous pensons que la performance du marché pour le reste de l’année dépendra fortement des événements au Moyen-Orient. La reprise du trafic maritime par le détroit d’Ormuz occasionnera probablement, selon nous, un fort rebond cyclique, porté par les marchés émergents et les marchés européens. Nous pensons que les actions américaines et les marchés obligataires devraient également afficher de bonnes performances, mais qu’ils accusent un certain retard dans des secteurs cycliques tels que les matériaux et l’industrie.
Le dollar américain devrait rester faible
L’un des points cruciaux de nos perspectives d’investissement annuelles 2026 était que le dollar américain s’affaiblirait cette année. Nous maintenons cet avis. Selon notre analyse, le dollar reste l’une des devises les plus surévaluées au regard de la plupart des indicateurs. Le fait que cette devise ne soit pas plus forte suite au choc énergétique récent est révélateur.
Opportunités d’investissement : Si nous sommes dans le vrai et que le dollar américain s’affaiblit cette année, nous nous attendons à ce que les actions des marchés hors États-Unis, en particulier les marchés émergents, affichent de bonnes performances.
Les marchés émergents semblent bien positionnés
Un dollar américain faible et une meilleure dynamique de croissance viennent conforter notre préférence pour les marchés émergents. Dans notre analyse, certains pays émergents tels que Taïwan et la Corée sont avantagés par la raréfaction des équipements liés à l’IA. Les actifs des marchés émergents devraient bénéficier de la réaccélération mondiale, certains étant portés par la hausse des prix des matières premières, d’autres par l’exposition à la thématique de l’IA. Beaucoup d’entre eux offrent toujours des valorisations attrayantes, selon nous.
Opportunités d’investissement : Qu’il s’agisse des actions, des obligations ou des devises, nous restons confiants concernant les actifs des marchés émergents.
L’IA reste une puissance forte sur les marchés
L’IA reste un thème porteur sur les marchés et pour de nombreuses économies à travers le monde. Nous pensons que son attrait ne va pas s’atténuer de sitôt. Cependant, son impact et la meilleure façon de gagner une exposition à ce thème semblent évoluer, selon nous. Nous privilégions une exposition aux semi-conducteurs et aux fabricants de matériel, au détriment des développeurs de logiciels.
Opportunités d’investissement : Nous continuons de voir émerger des opportunités sur le thème de l’IA et nous pensons qu’elle contribuera à dynamiser les rendements des marchés émergents et à maintenir la hausse des bénéfices dans les secteurs exposés, tels que les semi-conducteurs, les infrastructures des centres de données, l’énergie et les matières premières.
Envisagez d’autres sources de revenus et une diversification de votre portefeuille
Même si nous pensons que l’inflation sera contenue et de courte durée, nous sommes persuadés qu’elle n’est pas près de repasser en dessous des niveaux visés sur la plupart des marchés développés. Nous privilégions la détention d’actifs dans l’immobilier et le crédit privé, qui offrent à la fois des avantages en termes de revenus et de diversification lorsque l’inflation repart à la hausse partout dans le monde.
Opportunités d’investissement : Nous estimons qu’il est pertinent d’investir dans l’immobilier et le crédit privé, notamment dans les prêts directs, les prêts bancaires et les CLO (obligations adossées à des prêts) notées AAA.
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