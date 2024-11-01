Présentation du fonds Invesco Metaverse and AI
Façonner l’avenir. Investir dans des entreprises sous-valorisées qui facilitent l’émergence de mondes virtuels immersifs ou en créent, pour les consommateurs et les entreprises, ou qui en bénéficient. Ces mondes virtuels sont soutenus par les évolutions de l’intelligence artificielle (IA).Voir toutes les informations sur le produit
Les effets du Métavers et de l’IA se font déjà sentir
Les technologies occupent chaque jour un rôle de plus en plus important dans notre quotidien. Elles ont engendré une forte croissance économique et mènent ce que certains appellent le début de la « quatrième » révolution industrielle. Le métavers et l’intelligence artificielle représentent, à notre avis, la prochaine phase de cette révolution, la prochaine étape dans l’évolution d’Internet, une méga-tendance qui ne fait que commencer.
Pourquoi ce fonds ?
Notre objectif est d’investir dans des entreprises sous-valorisées qui facilitent l’émergence de mondes virtuels immersifs ou en créent, pour les consommateurs et les entreprises, ou qui en bénéficient.
Notre objectif est de tirer profit de la croissance du Métavers et de l’intelligence artificielle (IA) en investissant dans 30 à 50 valeurs boursières exposées à ce thème. Nous nous appuyons sur un processus de valorisation rigoureux, qui met l’accent sur les flux de trésorerie, la solidité des bilans et la viabilité des modèles d’affaires.
Le fonds est diversifié à travers les différents segments de la chaîne de valeur du Métavers et de l’IA. À ce stade précoce, les meilleures opportunités d’investissement se trouvent du côté des entreprises qui développent les technologies et les infrastructures permettant au Métavers de fonctionner au mieux de ses capacités. Toutefois, il ne s’agit pas uniquement d’investir dans les entreprises technologiques et les entreprises internet. Il convient également de s’aventurer du côté des infrastructures de réseau, des paiements numériques et des contenus.
L’équipe d’investissement affiche une vaste expérience dans de nombreux secteurs et comprend parfaitement les technologies requises pour développer et exploiter le Métavers et l’IA. Nous couvrons plusieurs régions d’investissement, ce qui nous permet d’investir à l’échelle mondiale, contrairement à nos concurrents, qui se concentrent sur les États-Unis. Rendez-vous sur la page produit du fonds Invesco Metaverse and AI pour consulter les DIC/DICI et les fiches produits. Le fonds permet aux investisseurs d’acquérir des parts dudit fonds ou compartiment plutôt que de directement investir dans les titres où celui-ci est investi.
Rencontrer l’équipe
Les principaux moteurs du positionnement et de la performance du fonds sont les gérants Tony Roberts et James McDermottroe. Toutefois, la collaboration est un élément essentiel de notre culture d'investissement et les gérants peuvent puiser des idées et des éclairages auprès d’un vaste groupe d’experts régionaux.
Nous pensons que le métavers et l’IA représentent une opportunité économique majeure pour un large éventail d’entreprises innovantes qui peuvent faciliter, créer ou bénéficier de la croissance des mondes virtuels immersifs.
FAQ
L’intelligence artificielle (IA), au sens le plus large, est l’intelligence manifestée par les machines, en particulier les systèmes informatiques. Il s’agit d’un domaine de recherche en informatique qui développe et étudie des méthodes et des logiciels permettant aux machines de percevoir leur environnement et d’utiliser l’apprentissage et l’intelligence pour prendre des mesures qui optimisent leurs chances d’atteindre les objectifs définis. Ces machines peuvent être appelées IA.
Il existe différentes définitions du Métavers, ce qui n’est pas surprenant étant donné qu’il en est encore aux premiers stades de son développement. Il est généralement admis qu’il impliquera la création de mondes et d’environnements virtuels en temps réel, 3D, persistants et à grande échelle, dans lesquels les gens pourront travailler, jouer, apprendre, se divertir et bénéficier d’expériences réelles. Il réunit tous les éléments de notre ère numérique dans une expérience immersive, pour faire fusionner nos vies numérique et physique. Les mots clés semblent être : immersif, interopérable et social.
Le moyen le plus direct d'investir dans le Métavers consiste à acheter des actions d’entreprises qui développent ou utilisent des technologies liées au Métavers et à l’IA.
Les crypto-monnaies telles que le Bitcoin, l’Ethereum et le token MANA de Decentraland peuvent avoir un rôle à jouer dans l’aspect économique virtuel du Métavers, en tant que formes potentielles de paiement et/ou véhicules d'investissement au sein des mondes virtuels.
Le Métavers et l’IA pourraient révolutionner la façon dont nous interagissons avec le monde et entre nous. Imaginez un futur où la distance physique ne serait plus une barrière à la socialisation, au travail ou à l’apprentissage. Un monde où les expériences immersives et les économies virtuelles offrent des opportunités illimitées de divertissement et de croissance économique. Le Métavers pourrait même révolutionner le domaine des soins de santé, en offrant des traitements innovants et accessibles pour les maladies mentales et physiques. Il pourrait élargir nos horizons et ouvrir des possibilités insoupçonnées.
L’IA et le Métavers sont confrontés aux défis suivants :
- Limites technologiques : Le Métavers et l’IA nécessitent des technologies de pointe, comme l’internet haut débit, une grande puissance de calcul et des équipements de réalité virtuelle élaborés, pour créer un environnement virtuel immersif et réactif. Les technologies actuelles présentent des limites qu’il faudra résoudre.
- Interoperabilité : Le Métavers doit pouvoir intégrer sans heurt les différents environnements, plateformes et dispositifs virtuels pour offrir une expérience fluide aux utilisateurs. Il n’existe actuellement pas de normes sectorielles en matière d'interopérabilité, ce qui peut aboutir à une fragmentation et freiner le développement d'un Métavers véritablement universel.
- Sécurité et respect de la vie privée des utilisateurs : Le Métavers et l’IA doivent garantir la sécurité et le respect de la vie privée des utilisateurs dans un environnement virtuel, où les comportements et contenus malveillants peuvent être plus difficiles à réguler. Le Métavers doit se doter des garde-fous et outils nécessaires pour empêcher le harcèlement en ligne et toute autre forme d’abus.
- Réglementation juridique et financière : L’économie virtuelle du Métavers soulève de nouveaux problèmes juridiques et financiers auxquels il faudra apporter des solutions. Il faut mettre en place des réglementations qui protègeront les utilisateurs et empêcheront toute activité frauduleuse.
- Préoccupations sociales et éthiques : Le Métavers et l’IA doivent également répondre à certaines préoccupations sociales et éthiques, comme l’impact potentiel sur les interactions dans le monde réel, sur le respect de la vie privée et en matière de surveillance. Elles doivent promouvoir la diversité, l’équité et l’inclusion afin que tout le monde puisse profiter de leur potentiel.
Le développement de l’IA et du Métavers requerra la collaboration et la capacité d’innovation de tous les secteurs, des gouvernements et de la société civile pour répondre à ces défis. Toutefois, les avantages potentiels sont manifestes et il s’agit d'une évolution passionnante qui pourrait transformer la façon dont nous interagissons entre nous et avec le monde qui nous entoure.