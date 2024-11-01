L’intelligence artificielle (IA), au sens le plus large, est l’intelligence manifestée par les machines, en particulier les systèmes informatiques. Il s’agit d’un domaine de recherche en informatique qui développe et étudie des méthodes et des logiciels permettant aux machines de percevoir leur environnement et d’utiliser l’apprentissage et l’intelligence pour prendre des mesures qui optimisent leurs chances d’atteindre les objectifs définis. Ces machines peuvent être appelées IA.

Il existe différentes définitions du Métavers, ce qui n’est pas surprenant étant donné qu’il en est encore aux premiers stades de son développement. Il est généralement admis qu’il impliquera la création de mondes et d’environnements virtuels en temps réel, 3D, persistants et à grande échelle, dans lesquels les gens pourront travailler, jouer, apprendre, se divertir et bénéficier d’expériences réelles. Il réunit tous les éléments de notre ère numérique dans une expérience immersive, pour faire fusionner nos vies numérique et physique. Les mots clés semblent être : immersif, interopérable et social.