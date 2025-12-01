Nous pensons que 2026 présentera aux assureurs un nouveau contexte d’investissement difficile. Même si l’économie mondiale a relativement bien résisté en 2025, il existe un certain nombre de risques qu’il convient de prendre en compte. Par exemple, la Réserve fédérale va-t-elle abaisser les taux trop rapidement et faire grimper l’inflation ? Ou va-t-elle les baisser trop lentement et être forcée de se repositionner dans une économie qui connaît une contraction ? Les droits de douane vont-ils entraîner une nouvelle vague de pressions inflationnistes ? Les conflits géopolitiques vont-ils mettre sous pression les actifs à risque ?

Alors que les actifs à risque ont continué à bien se comporter à l’approche de la fin de l’année 2025, nous ne considérons pas nécessairement la récession comme un risque important à court terme. Nous observons plutôt des signaux mitigés qui, en plus des valorisations élevées, invitent à la prudence à l’approche de 2026.

Les fondamentaux obligataires sont solides, mais la duration des spreads présente un risque.

Nous avons constaté une baisse significative des rendements des obligations en 2025, le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans ayant chuté d’environ 80 points de base jusqu’à mi-octobre pour passer en dessous de 4 %. Alors que les principales banques centrales ont commencé à abaisser les taux directeurs, les investisseurs continuent de réévaluer le niveau de baisse de ces taux et la rapidité avec laquelle cet objectif peut être atteint. Le marché des bons du Trésor américain offre notamment des rendements à long terme presque constants sur les deux à trois prochaines années, ce qui fait la différence pour la plupart des assureurs.

Parallèlement, les spreads sur de nombreux actifs obligataires sont quasiment revenus à leur niveau du début d’année après un élargissement significatif au printemps, les rendements totaux pour l’exposition aux obligations « investment grade » américaines avoisinant 4 %, les rendements britanniques avoisinant 5 % et les rendements européens avoisinant 3 % à mi-octobre. Malgré des fondamentaux solides, nous faisons preuve de prudence au niveau de la duration des spreads, les risques les concernant semblant actuellement orientés à la hausse.

Le cas des marchés privés pour les assureurs

Au-delà des marchés obligataires publics, nous pensons que les assureurs devraient continuer à développer ou à affiner leurs portefeuilles de marchés privés. Le crédit privé reste une position surpondérée dans les stratégies d’Invesco par rapport aux autres actifs, compte tenu des rendements totaux attrayants, du rang dans la structure du capital et des spreads raisonnables par rapport au crédit liquide. Les événements récents relatifs au crédit sur les marchés privés ont été au cœur de discussions afin de déterminer s’ils indiquent des signes de tension plus larges à venir ou s’il s’agit d’événements idiosyncrasiques. Nous pensons qu’ils sont plus susceptibles d’être idiosyncrasiques, les spreads actuels continuant d’offrir une compensation du risque. Par ailleurs, bien que l’immobilier commercial ait été sous pression ces dernières années, l’environnement actuel peut offrir des taux de rendement de la dette immobilière favorables. Nous estimons qu’il s’agit d’une opportunité qui pourrait améliorer les rendements ajustés du ratio de fonds propres pour un grand nombre d’assureurs à l’échelle mondiale.

Dans l’univers du capital-investissement, nous continuons d’inviter nos clients à la prudence. Le niveau important de « poudre sèche » et les valorisations élevées en font un environnement difficile d’un point de vue technique, et avec des niveaux de financement toujours plus élevés, le potentiel de rendement du déploiement de l’effet de levier n’est pas aussi attrayant qu’il y a quelques années.

Questions réglementaires à suivre

D’un point de vue réglementaire, il existe un certain nombre d’éléments qui justifient une surveillance étroite et continue en 2026.

Les portefeuilles d’assurance européens et britanniques demeurent influencés par Solvabilité II et les réformes britanniques Solvabilité, auxquelles viennent s’ajouter le contexte macroéconomique des spreads historiquement bas sur les marchés publics, la volatilité découlant de la politique de 2025 et les préoccupations persistantes liées à l’inflation.

Les prochaines révisions de la réforme Solvabilité II (2026–2027) par l’UE visent à réduire considérablement les charges en capital pour les tranches senior de titrisation de qualité supérieure et à améliorer le traitement des expositions aux infrastructures et aux actions à long terme. Grâce à ces évolutions, le crédit structuré senior, tel que la finance basée sur des actifs, les prêts hypothécaires commerciaux et les tranches senior de structures adossées à des prêts (CLO), représente une option attrayante pour les assureurs qui recherchent un rendement efficace du capital et une diversification du portefeuille.

Au Royaume-Uni, les propositions de mise à jour de l’ajustement égalisateur (Matching Adjustment - MA) de l’autorité de régulation prudentielle (PRA) élargissent l’accès des assureurs aux marchés privés. L’accélérateur d'investissement d'ajustement de correspondance (Matching Adjustment Investment Accelerator - MAIA) introduit une flexibilité préalable à l’investissement, permettant un déploiement plus rapide dans les actifs structurés et illiquides éligibles. En outre, les réformes de 2024, qui ont permis de supprimer le plafond des actifs de qualité inférieure à Investment grade (SIG) et d’introduire les actifs hautement prévisibles (HP), ont incité les assureurs à explorer les tranches de CLO à des fins de rendement amélioré et de résilience structurelle. Avec un niveau record de 10 milliards de livres sterling par an de réduction des risques liés aux retraites et de volumes de rente globale, les réformes de la PRA élargissent la gamme d’actifs éligibles, tels que le crédit structuré, les prêts syndiqués et les CLO de crédit privé, et accélèrent le déploiement en crédit illiquide pour les portefeuilles de rentes des compagnies d’assurance-vie britanniques.

Aux États-Unis, les autorités réglementaires continuent de surveiller et d’envisager des ajustements des exigences de reporting pour les assureurs adossés à des gestionnaires d’actifs alternatifs. En outre, les assureurs aux États-Unis continuent de s’adapter aux récentes modifications apportées aux définitions des obligations et aux considérations de déclaration associées. Le processus de notation de crédit et, en particulier, la prépondérance des notations privées constituent un sujet de plus en plus important. La NAIC (National Association of Insurance Commissioners : Association nationale des commissaires aux assurances) a joué un rôle plus actif dans l’examen et la contestation éventuelle des notations. C’est un domaine qui a suscité des commentaires importants de la part des assureurs.

En Asie, l’introduction ou la révision de régimes de fonds propres basés sur le risque (RBC), ainsi que de normes relatives à l’information financière, ont été les principaux points d’attention des assureurs de la région. L’exposition aux marchés privés suit une tendance haussière, les assureurs cherchant à diversifier leurs portefeuilles et à capter le spread. Cependant, selon un récent rapport, les assureurs en Asie restent généralement sous-alloués aux marchés privés par rapport à leurs homologues européens, britanniques et américains. Les assureurs, en particulier les compagnies d’assurance-vie, sont toujours en bonne position de tirer parti des caractéristiques des actifs privés, stimulés par les nouvelles activités et les blocs en vigueur. Les stratégies axées sur le crédit (par ex. les prêts directs, la dette immobilière comme indiquée ci-dessus, le crédit structuré (en particulier les tranches senior d’obligations adossées à des prêts) ont tendance à être plutôt attrayantes en raison de leur capacité à générer des sources supplémentaires de prime de risque et à contribuer à diversifier l’allocation existante aux marchés obligataires publics. Bien évidemment, ceci nécessite des stratégies de contrôle de vigilance plus rigoureuses, que ce soit directement au niveau de la sécurité ou en évaluant les gestionnaires d’actifs qui exécutent ces approches. Dans le cadre des régimes RBC en général, les actifs privés peuvent offrir un profil risque-rendement avantageux et contribuer à rendre les portefeuilles plus efficaces, malgré l’introduction potentielle d’autres types de risques que les assureurs doivent comprendre et gérer de manière appropriée. Nous pensons qu’une approche disciplinée et nuancée de l’investissement sur les marchés privés devrait continuer à être l’objectif des assureurs de la région.

Parallèlement à ces réformes, les assureurs continuent de se concentrer sur l’augmentation des allocations aux stratégies axées sur le crédit qui complètent les marchés obligataires publics, notamment la dette d’infrastructure, la dette immobilière et les prêts directs. Ces actifs captent les hausses de rendement et optimisent la diversification du portefeuille en mettant l’accent sur la résilience du portefeuille. À mesure que les cadres réglementaires évoluent, les assureurs affinent la gestion et la gouvernance de l’actif et du passif afin d’équilibrer l’efficacité du capital, le rendement et la résilience du portefeuille.

Les défis justifient un positionnement défensif

En résumé, nous nous attendons à ce que 2026 soit une nouvelle année difficile pour les investisseurs en assurance. Des opportunités d’investissement existent, mais avec des valorisations pleines et des signaux mitigés de l’économie réelle, nous recommandons encore un positionnement défensif.