Foire aux questions
Pourquoi les variations des taux d’intérêt ont-elles un impact sur l’or ?
L’or ne génère pas de revenus. Par conséquent, lorsque les taux d’intérêt augmentent, les liquidités et les obligations peuvent devenir relativement plus attractives en raison des revenus qu’elles procurent. Des taux d’intérêt plus faibles réduisent ce coût d’opportunité, ce qui peut soutenir la demande d’or.
Pourquoi le dollar américain a-t-il un impact sur l’or ?
À l’inverse, un dollar plus faible peut rendre l’or plus abordable pour les investisseurs internationaux et contribuer à soutenir les prix. À l’inverse, un dollar plus faible peut rendre l’or plus abordable pour les investisseurs internationaux et contribuer à soutenir les prix.
Pourquoi l’inflation a-t-elle un impact sur l’or ?
L’or est souvent considéré comme une couverture contre l’inflation, car son offre est limitée et il n’est lié à aucune monnaie en particulier. Toutefois, l’impact de l’inflation dépend fortement de l’évolution des taux d’intérêt réels : si les taux augmentent plus rapidement que l’inflation, l’or peut subir des pressions.
Pourquoi l’or est-il considéré comme une « réserve de valeur » ?
L’or est considéré comme une réserve de valeur, car il est rare, durable, largement accepté et ne peut pas être créé ou imprimé à volonté comme les monnaies fiduciaires. Ces caractéristiques ont contribué à préserver le pouvoir d’achat de l’or sur de longues périodes, en particulier lors des épisodes de tensions économiques ou monétaires.
Qu’est-ce que le World Gold Council ?
Le World Gold Council est l’organisation de développement du marché de l’industrie aurifère. Il représente les principales sociétés minières aurifères et œuvre à promouvoir une meilleure compréhension du rôle de l’or dans les marchés financiers et dans la société. L’organisation publie des études, des données et des analyses sur la demande d’or, les investissements en or, les banques centrales ainsi que les chaînes d’approvisionnement responsables.
Qu’est-ce qu’un ETC sur l’or physique ?
Un ETC adossé à de l’or physique est un titre conçu pour répliquer l’évolution du prix de l’or. Il est généralement adossé à des lingots d’or physiques alloués et conservés auprès d’un dépositaire. Il permet aux investisseurs de s’exposer à l’or sans avoir à stocker ni à assurer eux-mêmes des lingots ou des pièces.
Quel rôle l’or peut-il jouer dans un portefeuille ?
L’or peut jouer un rôle de diversification, car les facteurs qui influencent son évolution diffèrent souvent de ceux des actions et des obligations, en particulier lors des périodes de stress des marchés, de préoccupations inflationnistes ou d’incertitudes géopolitiques. Il peut également apporter de la liquidité et servir de couverture potentielle au sein d’un portefeuille, même s’il ne génère pas de revenus et que son cours peut être volatil.