L’indice annuel des dépenses de consommation personnelle (PCE), la mesure de l’inflation privilégiée par la Réserve fédérale américaine (Fed), a atteint 4,1 % en mai, son niveau le plus élevé depuis avril 2023. Cette hausse a été principalement alimentée par l’augmentation des prix de l’énergie. L’inflation sous-jacente mesurée par l’indice PCE (hors alimentation et énergie) a progressé à un rythme annualisé de 3,4 %, son niveau le plus élevé depuis octobre 2023. Dans le compte rendu de sa réunion d’avril, le FOMC, dirigé par le nouveau président de la Fed, Kevin Warsh, a adopté un ton ferme à l’égard de l’inflation. Le comité a réaffirmé son engagement à « assurer la stabilité des prix », après cinq années consécutives durant lesquelles l’inflation est restée au-dessus de son objectif de 2 %.

Le repli du prix de l’or observé depuis mars semble cohérent avec l’évolution du contexte macroéconomique : remontée des anticipations d’inflation, durcissement du discours de la Fed sur les taux d’intérêt et appréciation récente du dollar américai Le dollar américain s’est affaibli au début du trimestre, avant de passer la majeure partie de la période à se renforcer face à ses principaux partenaires commerciaux. Un dollar américain plus fort rend l’or plus coûteux pour les investisseurs et les consommateurs internationaux (hors États-Unis), ce qui tend à réduire la demande émanant de ces segments importants du marché.

Prévision de hausse des taux d’intérêt en 2026

Plus tôt cette année, le marché des contrats à terme anticipait des baisses de taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) en 2026 ; la seule incertitude portait sur leur ampleur et leur nombre. L’outil CME FedWatch indiquait alors qu’il n’y avait pratiquement aucune probabilité d’une hausse des taux cette année-là. Les pressions inflationnistes évoquées précédemment ont ensuite modifié les anticipations du marché. Sous la direction de son nouveau président, Kevin Warsh, la Réserve fédérale américaine (Fed) semble davantage déterminée à lutter contre la persistance d’une inflation supérieure à son objectif, les hausses de taux étant désormais clairement envisagées.

Fin mai, les anticipations du marché n’intégraient plus aucune probabilité de baisse des taux et commençaient à prendre en compte l’éventualité d’une hausse des taux d’intérêt. À la fin du trimestre, le marché attribuait une probabilité de 33,7 % à une hausse de 25 points de base lors de la réunion de fin juillet, et une probabilité de 67 % à au moins une hausse de taux d’ici la conclusion de la réunion de septembre du FOMC (Federal Open Market Committee).

Selon l’outil CME FedWatch, il existe une probabilité de 83 % que les taux d’intérêt soient plus élevés à la fin de l’année qu’ils ne le sont actuellement. Des taux d’intérêt plus élevés sont généralement défavorables à l’or, car ils augmentent le coût d’opportunité associé à la détention d’un actif non générateur de revenus comme l’or.