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Rapport mensuel sur la stratégie obligataire mondiale

26 mars 2026
Invesco
L’emblématique CN Tower de Toronto se dressant aux côtés d’autres gratte-ciel dans le soleil levant.

Dans notre analyse macroéconomique régulièrement mise à jour, nous proposons des perspectives sur les taux d’intérêt et les devises et examinons quels actifs obligataires sont privilégiés dans différents contextes de marché. 

Dans cette édition :

Stratégie macro mondiale

Comment l’affaiblissement du dollar américain et l’amélioration des fondamentaux macroéconomiques des marchés émergents (ME) créent un contexte favorable à la performance de la dette émergente.

Stratégie de crédit mondiale

Les craintes de perturbations liées à l’intelligence artificielle (IA) ont entraîné une vente massive et indiscriminée dans le secteur des logiciels, mais les expositions aux titres de qualité « investment grade » et à haut rendement dans ce secteur restent limitées.

Perspectives sur les taux d’intérêt

Nous adoptons une position neutre sur les taux européens, l’inflation restant contenue. Nous restons également neutres sur les taux britanniques en raison de risques politiques émergents.

Perspectives sur les devises

Nous sommes surpondérés sur l’euro, portés par les perspectives d’amélioration de la performance économique européenne. Nous sommes sous‑pondérés sur la livre sterling, anticipant des baisses de taux directeurs plus importantes qu’attendu ainsi qu’un contexte politique incertain.

Opportunités dans la dette frontière

Nous identifions des opportunités intéressantes sur la dette locale des marchés frontières, à la suite du récent déplacement de notre stratégiste ME en Afrique.

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  • Risques d’investissement

    La valeur des investissements et des revenus fluctue (cela peut être en partie dû aux fluctuations des taux de change) et les investisseurs peuvent ne pas récupérer la totalité du montant investi.

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    Il s’agit de matériel marketing et non de conseils financiers. Il ne s’agit pas d’une recommandation d’achat ou de vente d’une classe d’actifs, d’un titre ou d’une stratégie particulière. Les exigences réglementaires qui exigent l’impartialité des recommandations d’investissement/de stratégie d’investissement ne sont donc pas applicables, pas plus que les interdictions de négociation avant publication.

    Les points de vue et opinions sont basés sur les conditions actuelles du marché et sont susceptibles de changer.

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