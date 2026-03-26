Rapport mensuel sur la stratégie obligataire mondiale

Dans notre analyse macroéconomique régulièrement mise à jour, nous proposons des perspectives sur les taux d’intérêt et les devises et examinons quels actifs obligataires sont privilégiés dans différents contextes de marché.

Dans cette édition :

Stratégie macro mondiale

Comment l’affaiblissement du dollar américain et l’amélioration des fondamentaux macroéconomiques des marchés émergents (ME) créent un contexte favorable à la performance de la dette émergente.

Stratégie de crédit mondiale

Les craintes de perturbations liées à l’intelligence artificielle (IA) ont entraîné une vente massive et indiscriminée dans le secteur des logiciels, mais les expositions aux titres de qualité « investment grade » et à haut rendement dans ce secteur restent limitées.

Perspectives sur les taux d’intérêt

Nous adoptons une position neutre sur les taux européens, l’inflation restant contenue. Nous restons également neutres sur les taux britanniques en raison de risques politiques émergents.

Perspectives sur les devises

Nous sommes surpondérés sur l’euro, portés par les perspectives d’amélioration de la performance économique européenne. Nous sommes sous‑pondérés sur la livre sterling, anticipant des baisses de taux directeurs plus importantes qu’attendu ainsi qu’un contexte politique incertain.

Opportunités dans la dette frontière

Nous identifions des opportunités intéressantes sur la dette locale des marchés frontières, à la suite du récent déplacement de notre stratégiste ME en Afrique.