Récompenses et distinctions du secteur de l’assurance

Ce qu’ont déclaré les juges indépendants :

Real estate manager of the year category:: Les juges ont salué "une présentation solide de résultats robustes pour 2025", fondés sur des "solutions innovantes, avec une combinaison convaincante d’étendue et de profondeur". Ils ont également apprécié "l’empreinte diversifiée, la taille importante de l’équipe et l’ensemble de l’offre, tout en soulignant l’accent mis sur la préservation du capital et les solutions sur mesure pour les clients finaux". Insurance Asset Risk

Dans la catégorie Passive manager of the year : Les juges ont noté que, "dans la gestion passive, tout repose sur l’historique." Ainsi, le fait qu’Invesco ait démontré son expérience auprès d’assureurs pour développer des produits axés sur l’assurance dans plusieurs secteurs et marchés a été décisif pour remporter ce prix. Insurance Asset Risk

Ces distinctions récentes s’ajoutent à un ensemble notable de récompenses dans le secteur de la gestion d’actifs assurantiels, dont notamment :