Récompenses et distinctions du secteur de l’assurance

Crédit privé Opportunités alternatives pour les assureurs
L’équipe Invesco Solutions partage son point de vue sur une gamme de catégories d’actifs du marché privé et sur ce que cela implique d’investir dans ces actifs pour les assureurs.
Dans le prolongement de nos succès passés, Invesco a une fois de plus été reconnu par le secteur de l’assurance pour la qualité et l’innovation de ses solutions d’investissement destinées aux clients du secteur de l’assurance. Nos dernières réussites en matière de récompenses incluent :
Real estate manager of the year category:: Les juges ont salué "une présentation solide de résultats robustes pour 2025", fondés sur des "solutions innovantes, avec une combinaison convaincante d’étendue et de profondeur". Ils ont également apprécié "l’empreinte diversifiée, la taille importante de l’équipe et l’ensemble de l’offre, tout en soulignant l’accent mis sur la préservation du capital et les solutions sur mesure pour les clients finaux". Insurance Asset Risk
Dans la catégorie Passive manager of the year : Les juges ont noté que, "dans la gestion passive, tout repose sur l’historique." Ainsi, le fait qu’Invesco ait démontré son expérience auprès d’assureurs pour développer des produits axés sur l’assurance dans plusieurs secteurs et marchés a été décisif pour remporter ce prix. Insurance Asset Risk
Ces distinctions récentes s’ajoutent à un ensemble notable de récompenses dans le secteur de la gestion d’actifs assurantiels, dont notamment :
Joseline Hobson, responsable de la distribution en France
Nous sommes honorés d’avoir été reconnus comme Passive Manager et Real Estate Manager de l’année. Ces prix signifient beaucoup pour nous et témoignent de l’engagement ainsi que du travail acharné de nos équipes respectives. Nous remercions nos clients pour la confiance qu’ils nous accordent chaque jour, qui nous pousse à viser encore plus haut et à renforcer la valeur que nous apportons dans le domaine de l’assurance. Nos équipes en France s’appuient sur des ressources mondiales afin d’apporter un service de qualité à la clientèle française.
L’équipe Invesco Solutions partage son point de vue sur une gamme de catégories d’actifs du marché privé et sur ce que cela implique d’investir dans ces actifs pour les assureurs.
Les emprunteurs de l’ upper mid-market (marché intermédiaire supérieur) ont recours à la fois à des crédits arrangés par des banques et à des prêts émis directement, ce qui crée des opportunités d’investissement uniques pour les assureurs.
Pour optimiser le rendement et la croissance des revenus, nous recherchons des opportunités soutenues par des moteurs structurels de demande à long terme, ou pour lesquelles une gestion active peut améliorer les flux de trésorerie.
Afin d'accéder à la page que vous avez demandée, merci de suivre les étapes ci-dessous.