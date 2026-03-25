Investment Insights

Récompenses et distinctions du secteur de l’assurance

25 mars 2026
Joseline Hobson
Joseline Hobson
Head of Distribution
Récompenses et distinctions du secteur de l’assurance

Récompenses et distinctions du secteur de l’assurance

Dans le prolongement de nos succès passés, Invesco a une fois de plus été reconnu par le secteur de l’assurance pour la qualité et l’innovation de ses solutions d’investissement destinées aux clients du secteur de l’assurance. Nos dernières réussites en matière de récompenses incluent :

Ce qu’ont déclaré les juges indépendants :

Real estate manager of the year category:: Les juges ont salué "une présentation solide de résultats robustes pour 2025", fondés sur des "solutions innovantes, avec une combinaison convaincante d’étendue et de profondeur". Ils ont également apprécié "l’empreinte diversifiée, la taille importante de l’équipe et l’ensemble de l’offre, tout en soulignant l’accent mis sur la préservation du capital et les solutions sur mesure pour les clients finaux". Insurance Asset Risk

Dans la catégorie Passive manager of the year : Les juges ont noté que, "dans la gestion passive, tout repose sur l’historique." Ainsi, le fait qu’Invesco ait démontré son expérience auprès d’assureurs pour développer des produits axés sur l’assurance dans plusieurs secteurs et marchés a été décisif pour remporter ce prix. Insurance Asset Risk

Ces distinctions récentes s’ajoutent à un ensemble notable de récompenses dans le secteur de la gestion d’actifs assurantiels, dont notamment :

  • Passive Manager of the year – Insurance Asset Risk awards 2025
  • Passive Manager of the year – Insurance Asset Risk awards 2024
  • Passive Manager of the year – Insurance Asset Management awards 2023
  • Alternatives Manager of the year – Insurance Asset Risk EMEA awards 2023
  • Passive Manager of the year – Insurance Asset Risk awards 2023
  • Property Manager of the year – Insurance Asset Management awards 2022
  • Alternatives Manager of the Year – Insurance Asset Risk awards, 2022
  • Property Manager of the Year – Insurance Asset Management awards, 2021
  • Passive Manager of the Year– Insurance Asset Management awards, 2021
  • Emerging Markets Manager of the Year– Insurance Asset Risk EMEA Awards 2020
  • Passive Manager of the Year– Insurance Asset Management Awards 2020

Nous sommes honorés d’avoir été reconnus comme Passive Manager et Real Estate Manager de l’année. Ces prix signifient beaucoup pour nous et témoignent de l’engagement ainsi que du travail acharné de nos équipes respectives. Nous remercions nos clients pour la confiance qu’ils nous accordent chaque jour, qui nous pousse à viser encore plus haut et à renforcer la valeur que nous apportons dans le domaine de l’assurance. Nos équipes en France s’appuient sur des ressources mondiales afin d’apporter un service de qualité à la clientèle française.

Joseline Hobson, responsable de la distribution en France

Autres analyses

  • Risques d’investissement

    La valeur des investissements et des revenus fluctue (cela peut être en partie dû aux fluctuations des taux de change) et les investisseurs peuvent ne pas récupérer la totalité du montant investi. 

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    Il s’agit de matériel marketing et non de conseils financiers. Il ne s’agit pas d’une recommandation d’achat ou de vente d’une classe d’actifs, d’un titre ou d’une stratégie particulière. Les exigences réglementaires qui exigent l’impartialité des recommandations d’investissement/de stratégie d’investissement ne sont donc pas applicables, pas plus que les interdictions de négociation avant publication.

    Les points de vue et opinions sont basés sur les conditions actuelles du marché et sont susceptibles de changer.