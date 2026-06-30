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Repenser les ETF : d’outil tactique à composante stratégique pour les institutionnels

30 juin 2026
Invesco
Vue en contre-plongée de tours de bureaux modernes en verre convergeant vers un ciel bleu éclatant, symbolisant la grandeur, la structure et les investissements institutionnels tournés vers l’avenir.

Les ETF sont-ils sous-utilisés par les institutions ?

Chez les détenteurs d’actifs institutionnels européens, les ETF ont longtemps été considérés comme des véhicules d’investissement purement tactiques offrant une exposition passive simple au bêta du marché. De plus, de nombreux institutionnels pensent que les ETF sont des outils conçus pour répondre aux besoins des investisseurs finaux. Par conséquent, les institutionnels européennes ont principalement utilisé des ETF pour convertir des liquidités en actions, combler les écarts d’exposition lors d’un changement de gestionnaire, ajuster rapidement l’exposition au marché et mettre en place des schémas tactiques à court terme.

Cette perception des institutionnels peut les faire passer à côté du potentiel des ETF utilisés comme solutions stratégiques à long terme. Grâce à leur coût total de propriété compétitif, à leur flexibilité et à leur précision, les ETF peuvent représenter des composantes pratiques pour les allocations institutionnelles stratégiques.

Les ETF offrent des avantages stratégiques intéressants par rapport à d’autres solutions

Les gestionnaires de fonds de pension, les chargés de compte généraux d’assurance et les autres détenteurs d’actifs institutionnels ont traditionnellement utilisé des mandats, des fonds indiciels et des instruments dérivés pour leurs allocations à long terme. Ces décisions étaient motivées par la modularité des mandats, la structure commune familière des fonds indiciels et l’efficacité de couverture et d’accès au marché des instruments dérivés.

Les ETF peuvent compléter ces véhicules d‘investissement, et parfois même être plus intéressants, car ils offrent divers atouts qui peuvent être utiles à long terme : coût total de propriété compétitif, faible écart de performance, grande flexibilité et capacité à intégrer des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) (voir le tableau ci-dessous).

Il peut être particulièrement utile de comparer les ETF et les fonds indiciels traditionnels lorsque les expositions sous-jacentes sont similaires. Dans ces situations, l’enveloppe de l’ETF peut offrir plusieurs avantages, notamment la capacité de négociation intrajournalière, la transparence, la flexibilité d’exécution et la facilité d’utilisation lors des transitions de gestionnaire ou du rééquilibrage, que les fonds indiciels n’ont pas forcément. Pour les institutionnels qui changent fréquemment leurs allocations, ces avantages peuvent apporter une valeur ajoutée significative à leurs méthodes d’investissement. En outre, l’ETF peut offrir un écart de performance inférieur par rapport aux fonds indiciels, en particulier lorsque le prélèvement fiscal à la source ou la méthode de réplication de l’indice de l’ETF améliore la performance nette.

Comparaison des ETF avec d’autres véhicules d’investissement à long terme

 

ETF

Mandats

Fonds indiciels

Produits dérivés

Coût total de propriété

Compétitivité

Une gestion et une tenue de marché efficaces peuvent entraîner des spreads serrés au cours acheteur/vendeur, mais les frais de gestion sont un facteur important à prendre en compte

Faible

Les frais peuvent être négociables, en particulier pour les grands investisseurs, mais les coûts de mise en place et de gouvernance peuvent être conséquents

Vaste gamme

Peut être rentable, mais les prix et l’accès peuvent varier selon le fournisseur et la catégorie d’actions

Variable

Peut être efficace pour certaines expositions, mais les coûts de renouvellement, la gestion des garanties et la complexité opérationnelle sont importants

Écart de performance

Faible

Conçu pour suivre de près la performance d’un indice hors frais de gestion et coûts associés

Variable

Personnalisable, mais la capacité de suivi dépend de la conception du mandat et de l’exécution par le gestionnaire

Faible

Structuré pour suivre étroitement les indices, mais le cours est souvent fixé une seule fois par jour en fin de journée

Variable

Peut suivre efficacement les expositions larges, mais le risque de base et les conditions du contrat varient

Flexibilité

Élevé

Le trading intrajournalier et la liquidité peuvent faciliter le rééquilibrage, les transitions et les utilisations stratégiques

Intermédiaire

Personnalisable mais moins difficile à établir, à modifier ou à clôturer

Intermédiaire

Structure familière, mais ne permet pas une mise en œuvre intrajournalière

Intermédiaire

Flexible en cas de contrats liquides, mais toutes les catégories d’actifs ne sont pas accessibles et la sortie ou le renouvellement d’une position peut s’avérer coûteux

Critères ESG

Élevé

Les ETF indiciels peuvent fournir une exposition ESG transparente et basée sur des règles ; les grands institutionnels peuvent également explorer des stratégies co-développées

Élevé

Fort potentiel de personnalisation en fonction des capacités du gestionnaire

Variable

Options ESG disponibles, en fonction du fournisseur et de la structure

Faible

La mise en œuvre ESG peut être limitée par les contrats disponibles et la conception de l’exposition

Source : Invesco. À titre informatif uniquement.

La structure des ETF peut permettre une gouvernance et une prise de décision efficaces

De nombreux comités d’investissement et de gouvernance traitent les ETF comme des actions à des fins de validation : Les ETF couvrant des stratégies ou des catégories d’actifs déjà autorisées dans la déclaration de la politique d’investissement d’une institution ne nécessitent pas de nouvelle validation pour être ajoutés au portefeuille. Par conséquent, les ETF peuvent réduire la charge opérationnelle liée aux recherches des gestionnaires, à la négociation de mandats, à l’intégration ou aux rééquilibrages fréquents, qui pèsent souvent sur les détenteurs d’actifs institutionnels lorsqu’ils utilisent des mandats, des fonds indiciels et des dérivés.

Ces avantages, en plus du trading intrajournalier et de la transparence quotidienne sur les positions, permettent de prendre des décisions plus rapidement, de mieux surveiller l’exposition et de simplifier les communications avec les conseils d’administration et les comités d’investissement.

Les changements de réglementation poussent les institutionnels à utiliser des ETF à long terme

En ce qui concerne les retraites, le passage d’un régime à prestations définies à un régime à cotisations définies dans certains pays d’Europe est un autre motif d’intérêt envers les ETF. À mesure que les régimes de retraite changent et deviennent des structures plus axées sur l’individu et sur un cycle de vie, les portefeuilles peuvent nécessiter une supervision plus fréquente, un rééquilibrage précis et des composantes modulables, ce que permettent les ETF.

La nouvelle loi néerlandaise sur les retraites (Wet toekomst pensioenen) en est un bon exemple. Dans le cadre du nouveau régime de retraite basé sur des cotisations définies, les allocations visées devront être vérifiées et ajustées plus fréquemment, car les effets du cycle de vie, les cotisations versées, les paiements de prestations et les rendements du marché modifient le positionnement du portefeuille. Les ETF sont donc une solution toute trouvée, en particulier lorsque les institutionnels ont besoin de liquidités et cherchent des performances attractives, une certaine rentabilité, une capacité de négociation intrajournalière, un faible écart de performance et une grande simplicité opérationnelle. D’ailleurs, dans une enquête menée auprès de détenteurs d’actifs institutionnels du monde entier, y compris des Pays-Bas, plus de la moitié des personnes interrogées ont cité les liquidités, la performance et le coût total le plus bas comme principaux critères d’allocation des ETF (voir ci-dessous).

Cela ne signifie pas que les ETF sont une solution miracle. Les contrats à terme peuvent constituer une bonne solution lorsque des contrats liquides existent et que les coûts sont inférieurs. Les fonds indiciels ou les mandats peuvent être mieux adaptés aux expositions structurelles ou hautement personnalisées. Toutefois, pour les régimes de retraite exigeant des allocations plus dynamiques, les ETF peuvent être un complément utile aux outils classiques d’investissement à long terme.

Les évolutions de la réglementation offrent davantage de scénarios d’utilisation des ETF pour les gestionnaires de comptes généraux d’assurance. Les réformes récentes et proposées dans le cadre de Solvabilité II devraient réduire de 70 % à 80 % les charges d’investissement pour certaines positions de titrisation senior, y compris les CLO (obligations adossées à des prêts) notées AAA. Par conséquent, le crédit structuré tend à devenir de plus en plus intéressant pour les assureurs européens.

Bien que les ETF offrent déjà une certaine transparence et permettent un traitement détaillé, l’application de frais de capital réduits aux ETF de CLO notées AAA est soumise aux exigences de transparence de Solvabilité II et dépend de la capacité de l’assureur à accéder et à déclarer régulièrement ses participations sous-jacentes.

Lorsque ces conditions sont remplies, les ETF de CLO notées AAA peuvent permettent aux assureurs d’accéder efficacement et de manière transparente aux avantages de la catégorie d’actifs (rendements attractifs, historique de dépréciation limité, potentiel de diversification) tout en répondant aux critères de transparence, de liquidité et de gouvernance.

Les gestionnaires d’actifs élargissent leur palette d’outils d’ETF institutionnels

Pour certains détenteurs d’actifs institutionnels, l’opportunité offerte par les ETF ne se limite pas au simple remplacement d’une exposition passive par une autre. Alors que les gestionnaires d’investissement recherchent des opportunités attractives ailleurs que sur le bêta des capitalisations boursières, les gestionnaires d’actifs développent des méthodes qui permettent aux détenteurs d’actifs d’accéder à des marchés habituellement difficiles à atteindre, tels que les obligations contingentes convertibles (CoCo), les obligations AT1 et certaines sphères du marché du haut rendement. Il existe d’autres axes de développement, notamment les stratégies de gestion dynamique, thématiques ou basées sur des facteurs qui donnent accès à des sources supplémentaires d’alpha et permettent une construction de portefeuille efficace.

En plus d’offrir un accès unique aux marchés, les gestionnaires d’actifs ont également développé des techniques de réplication de marché sophistiquées grâce à des ETF synthétiques. Avec un ETF synthétique, le fonds peut détenir un panier de titres et utiliser un contrat de swap pour recevoir le rendement de l’indice cible, plutôt que de détenir toutes les composantes de l’indice directement comme pour un fonds physique. Cette structure synthétique peut générer un écart de performance inférieur à celui des ETF physiques, principalement dû au taux de retenue à la source de 0 % appliqué aux dividendes américains par le biais de cette méthode de réplication de l’indice.

Par exemple, l’ETF Invesco MSCI World UCITS ETF Acc* (MXWS), un ETF synthétique qui vise à fournir le rendement total net de l’indice MSCI World en détenant un panier de titres et en utilisant des swaps, surperforme l’ETF physique moyen1 de 0,05 % par an avant commissions depuis 2018. Ce résultat est principalement dû au taux de retenue à la source de 0 % appliqué aux dividendes américains, qui constitue une différence significative par rapport au taux de retenue à la source de 15 % qui peut être réalisé par les fonds physiques2. Toutefois, il est important que les institutions comprennent bien la structure des swaps, les contrôles des contreparties, la transparence et les coûts avant d’investir.

Un investissement dans ce fonds est une acquisition de parts dans un fonds indiciel géré passivement, plutôt que dans les actifs sous-jacents détenus par le fonds.

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Les détenteurs d’actifs s’associent aux émetteurs d’ETF pour développer des solutions personnalisées

Les grandes institutions ayant des objectifs de développement durable et un périmètre spécifiques peuvent collaborer avec les fournisseurs d’indices et les émetteurs d’ETF pour concevoir des expositions sur mesure. Le partenariat conclu en 2024 entre la Compagnie d’assurance mutuelle de retraite finlandaise Varma (Varma) et Invesco en est un exemple. Varma a étroitement collaboré avec MSCI pour développer des indices axés sur le climat et conformes à ses exigences en matière de décarbonation. Invesco a rendu ces expositions investissables par le biais d’ETF, soutenues par la coordination des marchés de capitaux et des engagements de tenue de marché.

Les fournisseurs d’ETF ne proposent plus de simples produits aux détenteurs d’actifs

Outre l’offre et la co-création d’ETF avec les détenteurs d’actifs, les gestionnaires d’actifs disposent de grandes équipes de spécialistes des ETF et des marchés de capitaux qui peuvent expliquer la structure des produits, la méthodologie indicielle, l’approche de trading, la liquidité et l’attribution de la performance. Ces spécialistes peuvent proposer aux détenteurs d’actifs institutionnels des analyses préalables à la négociation pour estimer les frais et l’impact sur le marché, des analyses post-négociation pour examiner la qualité d’exécution et des formations pour les directeurs des investissements, les conseils d’administration et les comités d’investissement.

Ces prestations peuvent s’avérer particulièrement utiles lorsque les institutions évaluent des expositions plus complexes, de grandes transactions, différentes approches de réplication ou le coût total de propriété. Dans ces situations, les orientations sur les marchés de capitaux, la planification de la transaction, les analyses sur la liquidité et l’attribution de la performance peuvent aider les institutionnels à comprendre non seulement ce qu’ils détiennent, mais aussi l’efficacité avec laquelle ils y accèdent.

Invesco : un partenaire privilégié des détenteurs d’actifs sur les ETF

Bien que traditionnellement considérés comme des produits financiers simples basés sur le bêta du marché, les ETF ont évolué et offrent désormais aux institutions un plus large éventail d’options afin d’améliorer la conception du portefeuille institutionnel ou l’efficacité de la mise en œuvre. Invesco aide depuis longtemps les institutions à tirer pleinement parti des ETF.

La plate-forme ETF d’Invesco réunit une expertise des produits, le soutien des marchés de capitaux, les connaissances en matière d’investissement et l’expérience des institutions pour aider les détenteurs d’actifs à savoir comment intégrer les ETF dans leurs portefeuilles. Pur gestionnaire d’actifs disposant d’une vaste plate-forme d’ETF en EMEA couvrant 170 stratégies dans diverses catégories d’actifs, de spécialistes des marchés de capitaux et des ETF et d’une grande expérience dans la création et la maintenance de structures d’ETF physiques et synthétiques, Invesco peut aider les institutionnels à évaluer l’approche de mise en œuvre qui peut offrir une exposition efficace à un indice de référence, un marché, un portefeuille ou un besoin réglementaire.

Découvrez notre gamme complète de solutions ETF.

Autres analyses

  • Notes de bas de page

    1 1 Les produits concurrents sélectionnés sont les plus grands ETF EMEA qui répliquent le même indice que le fonds Invesco, avec un historique suffisamment long et des frais stables.

    2 Source : Bloomberg au 30 - Avr. 2026 La performance de l’ETF correspond à sa valeur liquidative, après déduction des frais de gestion et des autres frais encourus par l’ETF. En revanche, elle ne prend pas en compte les commissions ou les frais de garde exigibles à l’achat, la détention ou la vente de l’ETF. Veuillez vous reporter au tableau « Performance discrète » pour connaître les performances annuelles sur 10 ans sur la base de périodes de 12 mois pleins.

    Les performances passées ne sauraient présager des performances futures. Obtenez le rapport complet sur l’historique de performance. Les performances peuvent varier à la hausse et à la baisse en fonction des fluctuations des cours de change. Un investissement dans ce fonds est une acquisition de parts dans un fonds indiciel géré passivement, plutôt que dans les actifs sous-jacents détenus par le fonds. Les coûts peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises et des taux de change. Consultez la documentation légale pour en savoir plus sur les frais. Consultez la documentation légale pour en savoir plus sur les frais.

    La différence de performance est calculée en utilisant des rendements relatifs (géométriques) plutôt que des rendements arithmétiques. Les rendements relatifs tiennent compte de la capitalisation et de la volatilité du marché, et ils constituent une meilleure mesure de la performance que les rendements arithmétiques.

  • Risques d’investissement

    Pour des informations complètes sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements et des revenus fluctue (cela peut être en partie dû aux fluctuations des taux de change) et les investisseurs peuvent ne pas récupérer la totalité du montant investi. : La capacité du Fonds à suivre la performance de l'indice de référence dépend des contreparties pour fournir en continu la performance de l'indice de référence conformément aux accords de swap et serait également affectée par tout écart entre le prix des swaps et le prix de l'indice de référence. L'insolvabilité de toute institution fournissant des services tels que la garde des actifs ou agissant en tant que contrepartie pour les dérivés ou autres instruments, peut exposer le Fonds à une perte financière. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds. Cela peut entraîner des fluctuations de la valeur du fonds. Le Fonds peut acheter des titres qui ne sont pas contenus dans l'indice de référence et conclura des accords de swap pour échanger la performance de ces titres contre la performance de l'indice de référence. La performance du fonds peut être affectée par les variations des taux de change entre la devise de référence du fonds et les devises auxquelles il est exposé. Dans la mesure où le fonds investit dans un secteur géographique spécifique, cela peut entraîner davantage de fluctuations dans la valeur du fonds que pour un fonds jouissant d’un mandat d’investissement plus large sur le plan géographique.

    Information importante

    Données au 30/04/2026, sauf indication contraire. Il s’agit de matériel marketing et non de conseils financiers. Il ne s’agit pas d’une recommandation d’achat ou de vente d’une classe d’actifs, d’un titre ou d’une stratégie particulière. Les exigences réglementaires qui exigent l’impartialité des recommandations d’investissement/de stratégie d’investissement ne sont donc pas applicables, pas plus que les interdictions de négociation avant publication.

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  • EMEA5512365/2026