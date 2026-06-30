Cela ne signifie pas que les ETF sont une solution miracle. Les contrats à terme peuvent constituer une bonne solution lorsque des contrats liquides existent et que les coûts sont inférieurs. Les fonds indiciels ou les mandats peuvent être mieux adaptés aux expositions structurelles ou hautement personnalisées. Toutefois, pour les régimes de retraite exigeant des allocations plus dynamiques, les ETF peuvent être un complément utile aux outils classiques d’investissement à long terme.

Les évolutions de la réglementation offrent davantage de scénarios d’utilisation des ETF pour les gestionnaires de comptes généraux d’assurance. Les réformes récentes et proposées dans le cadre de Solvabilité II devraient réduire de 70 % à 80 % les charges d’investissement pour certaines positions de titrisation senior, y compris les CLO (obligations adossées à des prêts) notées AAA. Par conséquent, le crédit structuré tend à devenir de plus en plus intéressant pour les assureurs européens.

Bien que les ETF offrent déjà une certaine transparence et permettent un traitement détaillé, l’application de frais de capital réduits aux ETF de CLO notées AAA est soumise aux exigences de transparence de Solvabilité II et dépend de la capacité de l’assureur à accéder et à déclarer régulièrement ses participations sous-jacentes.

Lorsque ces conditions sont remplies, les ETF de CLO notées AAA peuvent permettent aux assureurs d’accéder efficacement et de manière transparente aux avantages de la catégorie d’actifs (rendements attractifs, historique de dépréciation limité, potentiel de diversification) tout en répondant aux critères de transparence, de liquidité et de gouvernance.

Les gestionnaires d’actifs élargissent leur palette d’outils d’ETF institutionnels

Pour certains détenteurs d’actifs institutionnels, l’opportunité offerte par les ETF ne se limite pas au simple remplacement d’une exposition passive par une autre. Alors que les gestionnaires d’investissement recherchent des opportunités attractives ailleurs que sur le bêta des capitalisations boursières, les gestionnaires d’actifs développent des méthodes qui permettent aux détenteurs d’actifs d’accéder à des marchés habituellement difficiles à atteindre, tels que les obligations contingentes convertibles (CoCo), les obligations AT1 et certaines sphères du marché du haut rendement. Il existe d’autres axes de développement, notamment les stratégies de gestion dynamique, thématiques ou basées sur des facteurs qui donnent accès à des sources supplémentaires d’alpha et permettent une construction de portefeuille efficace.

En plus d’offrir un accès unique aux marchés, les gestionnaires d’actifs ont également développé des techniques de réplication de marché sophistiquées grâce à des ETF synthétiques. Avec un ETF synthétique, le fonds peut détenir un panier de titres et utiliser un contrat de swap pour recevoir le rendement de l’indice cible, plutôt que de détenir toutes les composantes de l’indice directement comme pour un fonds physique. Cette structure synthétique peut générer un écart de performance inférieur à celui des ETF physiques, principalement dû au taux de retenue à la source de 0 % appliqué aux dividendes américains par le biais de cette méthode de réplication de l’indice.

Par exemple, l’ETF Invesco MSCI World UCITS ETF Acc* (MXWS), un ETF synthétique qui vise à fournir le rendement total net de l’indice MSCI World en détenant un panier de titres et en utilisant des swaps, surperforme l’ETF physique moyen1 de 0,05 % par an avant commissions depuis 2018. Ce résultat est principalement dû au taux de retenue à la source de 0 % appliqué aux dividendes américains, qui constitue une différence significative par rapport au taux de retenue à la source de 15 % qui peut être réalisé par les fonds physiques2. Toutefois, il est important que les institutions comprennent bien la structure des swaps, les contrôles des contreparties, la transparence et les coûts avant d’investir.



Un investissement dans ce fonds est une acquisition de parts dans un fonds indiciel géré passivement, plutôt que dans les actifs sous-jacents détenus par le fonds.

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