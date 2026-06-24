Quels sont les facteurs qui influencent le cours de l’or ? … et autres questions importantes

Pourquoi les prix ont-ils été si volatils début 2026 ?

Les métaux précieux et les actions de sociétés minières ont fortement progressé pendant la majeure partie de janvier 2026, avant de nettement reculer vers la fin du mois. La volatilité s’est globalement maintenue, incluant une nouvelle forte baisse en mars. À mi-parcours de 2026, le prix de l’or se situe globalement au même niveau qu’au début de l’année (4 337 $ au 15 juin 2026 contre 4 310 $ à la fin de 2025).

Tensions géopolitiques. L’exacerbation des tensions géopolitiques a probablement contribué à stimuler la demande de métaux précieux et d’instruments associés. Le rythme de la hausse des prix en début d’année a été tel que de nombreux indicateurs techniques suggéraient que ces métaux se trouvaient en situation de surachat. Le conflit au Moyen-Orient aurait normalement soutenu le métal, mais le marché s’est plutôt concentré sur l’impact inflationniste de la hausse des prix du pétrole ainsi que sur la possibilité de taux d’intérêt plus élevés, ce qui pèserait sur les actifs sans rendement.

Actualités de la Fed et rebond du dollar américain.La faiblesse de l’or et de l’argent à toute fin janvier a en partie été une réaction à l’annonce selon laquelle le président Trump a nommé Kevin Warsh, considéré comme un partisan d’une politique monétaire restrictive, à la tête de la Réserve fédérale. Bien que la corrélation entre les taux d’intérêt et les prix de l’or ait diminué ces dernières années, ses effets restent sensibles. Le marché des contrats à terme a commencé à intégrer une hausse des taux avant la fin de 2026, un changement majeur par rapport aux baisses attendues quelques mois plus tôt.

L’or offre-t-il une protection contre les événements défavorables ?

Si l’on observe le marché des ETP adossés à l’or physique depuis 2020, on constate que la demande des investisseurs a été la plus forte lors de trois périodes distinctes : durant les premiers mois de la pandémie de COVID, lors de l’invasion de l’Ukraine par la Russie et, plus récemment, en 2025, lorsque le marché a commencé à s’inquiéter des enjeux géopolitiques, notamment liés à l’impact direct et indirect des droits de douane. Dans les deux cas, l’incertitude et la volatilité étaient particulièrement élevées.

Il convient toutefois de souligner que l’or n’offre pas de véritable « protection » au sens strict, dans la mesure où aucun actif ne peut garantir des performances. Comme tout investissement, le prix de l’or peut fluctuer à la hausse comme à la baisse, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le capital investi.

Historiquement, l’or a souvent été en mesure d’offrir un « coussin » face aux risques baissiers que l’incertitude et la volatilité peuvent infliger à un portefeuille d’actions. L’or a également tendance à bien résister lors de hausses soudaines de l’inflation ou en période de « stagflation », lorsqu’une économie subit à la fois une inflation élevée, un chômage important et une faible croissance.

Sur les cinquante dernières années, l’or a fait partie des rares classes d’actifs ayant affiché une corrélation positive à la fois avec le niveau absolu d’inflation et avec son rythme de progression. Autrement dit, le prix de l’or a généralement tendance à progresser lorsque l’inflation est à la fois supérieure à la normale et en hausse.

À ces niveaux, les métaux précieux sont-ils surévalués ?

En règle générale, l’évaluation des actifs financiers repose sur la projection d’un certain flux de revenus, suivie de l’actualisation de ces flux de trésorerie. Cela est impossible pour l’or et les autres métaux précieux, qui entraînent le plus souvent des coûts de détention et ne génèrent pas de flux de trésorerie.

Par comparaison avec des actifs tels que le pétrole, les prix des métaux précieux paraissent élevés par rapport à leurs ratios historiques. Par exemple, la seule fois où le ratio or/pétrole a été plus élevé qu’aujourd’hui, c’était en 2020, lorsque le transport maritime mondial a été fortement perturbé en raison de la pandémie de COVID. Mais comparés à de nombreux autres actifs financiers, les prix des métaux précieux ne semblent pas excessifs.

L’offre d’or et d’argent étant relativement stable, la demande tend à dicter l’évolution des prix. De plus, la taille des marchés de l’or, de l’argent et du platine reste très modeste par rapport à celle des marchés d’actions (voir le graphique ci-dessous). En conséquence, même un très faible déplacement des actifs conventionnels des investisseurs vers les métaux précieux peut avoir un impact substantiel sur le marché.

Nous percevons un fort potentiel permettant aux investisseurs privés de diversifier une partie de leurs portefeuilles à travers des instruments adossés aux métaux précieux.