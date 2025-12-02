John Burrello est gérant de portefeuille senior au sein de l’équipe Global Strategies d’Invesco, qui conçoit et gère des stratégies d’investissement basées sur les dérivés. Dans l’exercice de ces fonctions, il se concentre sur les stratégies d’investissement actions et multi-actifs orientées vers les résultats, notamment les placements liés à des options et générant des revenus, les stratégies de couverture, l’allocation d’actifs, les matières premières et la macro mondiale.

M. Burrello a rejoint Invesco en 2012 en tant que trader senior sur dérivés, responsable des stratégies liées à des options et des solutions pour les marchés de capitaux. En 2016, il a intégré l’équipe aujourd’hui connue sous le nom de Global Strategies. Avant de rejoindre la société, il était associé chez Continental Advisors, un hedge fund basé à Chicago, où il était spécialisé dans l’analyse des actions, la gestion des risques à l’aide de dérivés et la construction de portefeuilles. M. Burrello a commencé sa carrière dans la gestion d’investissement chez UBS O’Connor en 1999.

M. Burrello est titulaire d’une licence, obtenue à l’université de l’Indiana. Il détient la certification Chartered Financial Analyst® (CFA) et est membre de la CFA Society of Atlanta. Il est également titulaire de la certification Chartered Alternative Investment Analyst® (CAIA) et a été membre fondateur de la CAIA d’Atlanta.