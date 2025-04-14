A
Un "" fonds négocié en bourse (ETF, voir la définition d’ETF) qui s’appuie sur le jugement d’un gestionnaire de fonds pour sélectionner les titres, plutôt que de suivre une méthode rigoureuse basée sur des règles prédéfinies. L’objectif d’une stratégie de gestion active est généralement de surperformer un indice de référence (consultez "" la définition de l’indice de référence) sur le long terme.
Mesure de la performance excédentaire d’un fonds par rapport à son indice de référence (voir "" la définition d’indice de référence).
Article 6 : L'obligation, en vertu du SFDR, de décrire la manière dont les risques liés à la durabilité sont intégrés dans les décisions d'investissement, ou de fournir une explication des raisons pour lesquelles les risques liés à la durabilité sont jugés non pertinents.
Fonds au sens de l’Article 8 : Un fonds qui, conformément aux critères énoncés à l'article 8 du SFDR. promeut, entre autres, des caractéristiques environnementales ou sociales, ou une combinaison de ces caractéristiques et à condition que les entreprises dans lesquelles le fonds investit suivent des pratiques de bonne gouvernance.
Fonds qui, conformément aux critères énoncés dans l’Article 9 du SFDR, a un objectif d’investissement durable.
Le prix le plus bas auquel un acteur du marché est prêt à vendre un titre, comme les actions d’un fonds négocié en bourse (ETF, voir "" la définition de l’ETF). Du point de vue d'un investisseur, c'est le prix qu'il devra payer pour acquérir les actions.
Une classification générale permettant de définir un titre, par exemple une action, une obligation ou une matière première.
Les obligations de capital de catégorie 1 supplémentaire (AT1) sont des titres émis par les banques qui contribuent au montant total de capital requis à des fins réglementaires. Ils sont dotés d’un mécanisme de déclenchement prédéterminé qui permet leur conversion automatique en actions ou en liquidités afin de restituer le capital au-dessus du seuil réglementaire minimum si celui-ci venait à être inférieur à ce niveau.
"Les actifs sous gestion" correspondent à la valeur totale d’un fonds négocié en "" bourse (ETF, voir la définition correspondante) à un moment donné.
B
Unité de mesure correspondant à un centième de point de pourcentage.
Caractérise un marché où les prix des actions sont en baisse et où l'économie est également en déclin. (Voir le "marché haussier" pour la situation contraire.)
Un indice qui "" sert de référence pour évaluer les performances relatives, le risque et d’autres aspects comparatifs d’un ETF (voir la définition d’ETF).
Le prix maximum qu’un acteur du marché est prêt à payer pour un titre, comme les actions d’un fonds négocié en bourse (ETF, voir "" la définition d’ETF). Du point de vue d’un investisseur, c’est le prix qu’il serait prêt à accepter pour vendre ses actions.
L’écart entre le prix d’achat et le prix de vente correspond à la différence entre le prix auquel un investisseur est prêt à acheter (prix d’achat) ou à vendre (prix de vente) un titre, y compris les actions d’un fonds négocié en bourse (ETF, voir "" la définition d’ETF). L'écart affiché tient compte du prix d'achat le plus élevé et du prix de vente le plus bas proposés par l'ensemble des participants.
Également connu sous le nom de fourchette de prix ou simplement "de spread" (pour la "" définition, voir l'article sur la fourchette de prix).
Un titre de créance émis généralement par un gouvernement, une entreprise ou un organisme, qui verse un taux d’intérêt fixe (appelé coupon) sur une période déterminée, à l’issue de laquelle le montant initial est remboursé.
Une personne qui organise les transactions entre un acheteur et un vendeur. Un courtier perçoit généralement une commission une fois la transaction conclue.
Caractérise un marché où les prix des actions sont en hausse et où l'économie est généralement saine ou en croissance. (Voir le "marché baissier" pour la situation contraire.)
Titres à revenu fixe émis par le gouvernement allemand.
C :
Une stratégie qui vise généralement à améliorer le rendement financier qu’un investisseur peut espérer obtenir de son argent. Un portefeuille de gestion de trésorerie comprend généralement des éléments autres que des espèces, tels que des instruments du marché monétaire.
Actions d’entreprises basées en Chine continentale, cotées sur les bourses de Shanghai ou de Shenzhen.
Un bien de base interchangeable avec d’autres biens de même type, dont un échantillon produit par un fabricant est pratiquement impossible à distinguer de celui produit par un autre. Les matières premières sont généralement classées en quatre catégories : l’agriculture, l’élevage, l’énergie et les métaux.
Une catégorie spécifique de titres à revenu fixe, conçus pour être convertis en actions ordinaires ou en liquidités lorsque certaines conditions sont remplies. Les obligations de capital de type AT1 en sont un exemple (pour plus d’ "" informations, consultez la section AT1).
Cela fait référence à un fonds indiciel coté (ETF, voir "" la définition correspondante) qui peut être considéré comme un élément essentiel d'un portefeuille diversifié pour un investisseur moyen.
Un terme abrégé désignant les obligations d’entreprise, c’est-à-dire les titres à revenu fixe émis par des sociétés.
On parle parfois de "risque de défaut"pour désigner le risque que la contrepartie impliquée dans une transaction ne soit pas en mesure de remplir ses obligations contractuelles. Le risque de contrepartie existe lorsqu’un fonds négocié en bourse (ETF, voir "" la définition d’ETF) utilise des contrats dérivés ou des opérations de prêt de titres.
Cela fait référence à la qualité du crédit d'une entreprise, telle qu'elle est évaluée et attribuée par une agence de notation financière reconnue.
(D)
Instrument dérivé – Contrat financier entre deux parties ou plus, dont la valeur dépend de celle d’un actif, appelé le sous-jacent de l’instrument dérivé.
Un pays doté d’une économie et de marchés financiers bien établis en matière d’investissement. Les caractéristiques de ce pays incluent une croissance économique soutenue, un revenu élevé par habitant et un accès étranger à ses marchés financiers.
Répartition du risque et des possibilités d’investissement potentielles entre différentes classes d’actifs, telles que les actions, les obligations et les matières premières. Le but de la diversification est de réduire le risque global du portefeuille.
Une mesure de la "" sensibilité d'une obligation (voir la définition d'une obligation) aux variations des taux d'intérêt. La durée est exprimée en années et prend en compte plusieurs facteurs, notamment le temps restant avant l’échéance de l’obligation, son rendement et ses coupons.
(E)
Cela fait référence à un pays dont l'économie est encore à un stade de développement relativement précoce, comparé à des économies plus matures et établies. Les investissements dans les marchés émergents sont généralement considérés comme plus risqués que ceux effectués dans les marchés développés (pour la "" définition de ces derniers, voir la section correspondante).
Parts de propriété dans une entreprise.
Un ratio financier qui indique la proportion relative des capitaux propres utilisés pour financer les actifs d'une entreprise.
Les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance sont généralement définis en fonction de leur impact sur une entreprise. Ces trois facteurs clés sont souvent utilisés pour évaluer la durabilité et l’impact sociétal des décisions d’investissement.
Les ETC (« exchange traded commodities », ou matières premières cotées en bourse), sont des titres de créance cotés et négociés sur une bourse de valeurs et adossés à une matière première. Il ne s’agit pas de fonds ou d’ETF.
Un fonds indiciel coté (« Exchange Traded Fund » ou ETF) est un véhicule d’investissement mutualisé dont les actions peuvent être achetées et vendues quotidiennement sur une bourse de valeurs, comme le seraient des actions ordinaires.
Les produits négociés en bourse (ETP) constituent une vaste catégorie d’instruments d’investissement qui incluent notamment les ETF et les ETC (pour plus de détails, voir ci-dessus).
La part d’un fonds investie dans un titre, un secteur ou une région spécifique, généralement exprimée en pourcentage du portefeuille total. L’exposition peut également désigner simplement le marché dans lequel le fonds est investi. Par exemple, un fonds investi en actions américaines offre à un investisseur une exposition au marché boursier américain.
(F)
Une stratégie d’investissement qui vise à identifier et à investir dans des titres présentant des caractéristiques mesurables spécifiques. Parmi les exemples courants de facteurs, on trouve la valeur, la qualité et la dynamique (pour plus d’informations, consultez "" "" "" les définitions de la valeur, de la qualité et de la dynamique). Une stratégie basée sur les facteurs peut viser à cibler un seul facteur ou à combiner plusieurs facteurs.
Une catégorie d’actifs très large qui englobe les obligations, les billets et d’autres titres offrant aux investisseurs un revenu régulier, soit sous forme d’un montant fixe, soit sous forme d’un montant lié à un taux de référence, jusqu’à la date d’échéance du titre. À l’échéance, le capital est remboursé aux investisseurs. Certains titres à revenu fixe n’ont pas de date d’échéance, mais génèrent des revenus de manière perpétuelle ("obligations perpétuelles").
Un type spécifique de titre à revenu fixe dans lequel le revenu versé aux investisseurs varie en fonction des taux d’intérêt du marché ou d’autres indicateurs externes.
Le flottant libre correspond au nombre d’actions d’une entreprise qui sont disponibles à l’achat par le public ou les investisseurs institutionnels sur le marché ouvert.
(G)
"" Titres à revenu fixe émis par le gouvernement britannique (pour la définition, voir la section sur les titres à revenu fixe).
(H)
L’objectif visé par la réduction de l’exposition d’un portefeuille à un risque spécifique, tel que le risque de fluctuation des taux de change ("couverture de change"), est de limiter l’impact potentiel de ce risque sur la performance globale du portefeuille.
Les "" titres à revenu fixe (dont la définition est fournie dans la section correspondante) se caractérisent généralement par des notations de crédit relativement faibles, un risque de défaut plus élevé et des taux d'intérêt plus importants, destinés à compenser les investisseurs pour les risques accrus qu'ils encourent par rapport aux obligations bénéficiant de meilleures notations de crédit.
i
Fait référence à la qualité du crédit d'une entreprise. Pour qu’une émission obligataire soit considérée comme de qualité d’investissement, l’entreprise émettrice doit obtenir une note minimale de « BBB » auprès d’une agence de notation de crédit reconnue. Les entreprises ayant une note de crédit de qualité d’investissement sont généralement considérées comme présentant un risque moindre que celles ayant des notes inférieures à la catégorie d’investissement, également appelées émetteurs à haut rendement (pour plus de détails, consultez "" la définition des obligations à haut rendement).
Une introduction en bourse (IPO) est un événement au cours duquel les actions d’une entreprise privée sont cotées pour la première fois sur un marché boursier.
(K)
Le Document d’information clé pour l’investisseur (KIID) pour les ETF et les Documents d’information clés (KID) sont des documents réglementaires qui fournissent aux investisseurs des informations essentielles sur un investissement spécifique.
L :
Une action qui a historiquement démontré une volatilité de prix inférieure à celle du marché dans son ensemble.
M
Un teneur de marché est une personne ou une société spécialisée dans le trading qui propose des prix auxquels elle est prête à acheter (prix d’achat) et à vendre (prix de vente) des actions sur un marché boursier. Les teneurs de marché sont souvent appelés "fournisseurs de liquidité en" raison de leur capacité et de leur volonté à échanger de grandes quantités d’actions tout au long de la journée.
Une méthode de construction d’indice dans laquelle le poids de chaque titre au sein de l’indice ""est déterminé par la proportion que représente la valeur de ses titres en circulation par rapport à la valeur totale de l’indice. Dans un indice pondéré par la capitalisation boursière, plus une entreprise est grande, plus sa position dans l’indice sera importante.
En lien avec les titres à revenu fixe (voir "" la"" "" définition de « revenu fixe »), qui ont une date d’échéance finale, il s’agit de la période pendant laquelle l’émetteur doit rembourser le montant principal d’une obligation (voir la définition d’« obligation »).
Actions dont la capitalisation boursière se situe généralement entre 2 et 10 milliards de dollars américains. Comme on peut s’y attendre, ce groupe d’actions se situe entre les grandes capitalisations et les petites capitalisations.
L’idée selon laquelle une action qui a récemment affiché de bons résultats a tendance à continuer sur cette lancée.
Un investissement qui comprend plusieurs catégories d’actifs, formant ainsi un portefeuille diversifié composé de différents types d’actifs. Les classes d’actifs incluent notamment les actions (voir "" la définition d’une action), les titres à revenu fixe (voir "" la définition des titres à revenu fixe), l’immobilier et les matières premières.
N/C
La valeur nette d’actif (NAV) correspond à la valeur totale des actifs d’un fonds, déduction faite de ses passifs, à un moment donné.
O
Également connu sous le nom de prix d’achat (pour "" la définition, voir « prix d’achat »).
Le chiffre des frais récurrents (OCF) représente le coût total annuel de gestion du fonds, exprimé en pourcentage. L’OCF comprend les frais de gestion du portefeuille facturés par le gestionnaire de fonds, ainsi que d’autres coûts tels que les frais d’administration, de marketing et de conformité réglementaire.
Un fonds d’investissement collectif qui peut émettre et racheter des parts à tout moment, ce qui permet au fonds de croître ou de se contracter en fonction de la demande des investisseurs. Cela diffère d’un "fonds à capital fixe," qui a un nombre maximum d’actions pouvant être émises, déterminé à l’avance.
Une transaction de gré à gré (OTC) est une opération dans laquelle des titres ou d’autres instruments financiers sont échangés directement entre deux parties, sans passer par une bourse.
P
Un fonds passif est un véhicule d’investissement conçu pour reproduire la performance d’un indice de référence (consultez la "" définition d’indice de référence pour plus de détails). Cela diffère d’un fonds géré activement, dans lequel le gestionnaire prend des décisions d’investissement discrétionnaires dans le but de surperformer le marché de référence.
Le gain (ou la perte) en pourcentage réalisé sur une période donnée. La performance d’un ETF peut être mesurée en fonction de sa performance relative par rapport à son indice de référence "" .
Un ETF (pour en connaître "" la définition, voir ETF) qui investit directement dans des titres financiers pour atteindre son objectif de performance.
Une méthode d’investissement dans laquelle un fonds indiciel (ETF, voir "" la définition d’ETF) vise à reproduire la performance d’un indice en achetant et en détenant les titres sous-jacents qui le composent. Cela peut se faire soit par une réplication physique totale, c’est-à-dire que le fonds négocié en bourse (ETF) achète et détient tous les titres de l’indice dans les mêmes proportions que l’indice, soit par échantillonnage ( "" pour plus de détails, voir la section sur l’échantillonnage).
Q :
Une entreprise de meilleure qualité dispose généralement d’un bilan plus solide, de revenus plus stables et de marges plus élevées que ses concurrents moyens.
R
Le concept de « prise de risque ou non » reflète les fluctuations de l'activité d'investissement et du sentiment des investisseurs en réaction à la situation économique. Par exemple, en période de pessimisme ou de volatilité sur les marchés, les investisseurs ont tendance à vendre les actifs perçus comme plus risqués et à acheter des actifs moins risqués (stratégie d'évitement du risque), tandis qu'ils font l'inverse lorsque les conditions économiques sont plus favorables (stratégie d'acceptation du risque).
S
L’échantillonnage est une méthode de réplication qu’un fonds indiciel (ETF, voir "" la définition d’ETF) peut utiliser pour suivre un indice. Avec la méthode de réplication par échantillonnage, le fonds ETF achète et conserve uniquement certains des composants de l’indice, en supposant que l’échantillon suivra globalement la performance de l’indice.
Le marché sur lequel les investisseurs "" échangent des titres, notamment les ETF (pour en savoir plus, consultez la définition d'ETF).
SFDR : Le règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR, ou « règlement disclosure ») fait partie du plan d’action de l’UE pour une finance durable. Il vise à promouvoir la transparence des entreprises en matière de durabilité en veillant à ce que les acteurs du secteur des services financiers fournissent aux clients des informations concernant la durabilité des produits et des services qu’ils vendent.
Le ratio de Sharpe est un indicateur qui mesure le rendement excédentaire d’un fonds par rapport à un "" taux de rendement sans risque. Cela sert souvent d’indicateur de la performance d’un fonds ajustée en fonction du risque.
Un plan de retraite personnel à capitalisation (SIPP) est un produit de retraite spécifique qui permet à l’individu de choisir comment investir ses contributions, dans le respect de certaines règles. Les ETF (voir "ETF" pour la définition) sont généralement autorisés dans les SIPP.
La taille d’une entreprise est généralement mesurée par sa capitalisation boursière, qui correspond à la valeur actuelle de l’ensemble de ses actions en circulation sur le marché.
Cela désigne généralement une entreprise dont la capitalisation boursière se situe entre 300 millions et 2 milliards de dollars américains.
Smart bêta est un terme désignant toute stratégie régie par des règles, qui utilise des critères autres que la zone géographique ou la capitalisation boursière pour sélectionner les composantes de l’indice et déterminer leur poids au sein de l’indice. L’investissement factoriel (voir la "" définition dans la section « Factor Investing ») constitue un exemple de stratégie de bêta intelligent.
Une obligation à coupons détachés est une obligation (voir "" la définition d'une obligation) dans laquelle le principal et les paiements réguliers des coupons sont vendus séparément.
Un événement ou une situation lié à l’environnement, aux aspects sociaux ou à la gouvernance, que Invesco estime susceptible d’avoir un impact négatif significatif sur la valeur financière d’un ou plusieurs investissements du fonds, notamment les risques découlant du changement climatique, de l’épuisement des ressources naturelles, de la dégradation de l’environnement, des violations des droits humains et de la corruption. La corruption, les questions sociales et les problèmes liés aux employés.
Un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental, mesuré par des indicateurs clés d’efficacité des ressources portant sur (i) la consommation d’énergie, (ii) les énergies renouvelables, (iii) les matières premières, (iv) l’eau et les sols, (v) la production de déchets, (vi) les émissions de gaz à effet de serre, ou (vii) son impact sur la biodiversité et l’économie circulaire. ou un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif social (notamment un investissement qui aide à lutter contre les inégalités ou qui favorise la cohésion sociale, l’intégration sociale et les relations de travail), ou un investissement dans le capital humain ou dans des communautés économiquement ou socialement défavorisées, à condition que ces investissements ne portent pas préjudice de manière significative à l’un de ces objectifs et que les entreprises bénéficiaires adoptent des pratiques de bonne gouvernance.
Un swap est un type de contrat dérivé en vertu duquel les deux parties acceptent d’échanger une série de flux.
Un surcroît de swaps est une technique qui consiste à utiliser des swaps dans le but d’améliorer la performance d’un ETF par rapport à son indice de référence (pour plus d’informations, consultez "" "" les définitions d’ETF et d’indice de référence). Pour les fonds indiciels qui utilisent cette technique, la majeure partie de la performance devrait provenir des titres physiques détenus par le fonds.
Les ETF synthétiques utilisent des produits dérivés, tels que les swaps, pour reproduire la performance d’un indice de référence (pour plus d’informations, consultez les "" "" "" "" définitions d’ETF, de produit dérivé, de swap et d’indice de référence). La contrepartie (généralement une banque) s’engage, dans le cadre d’un accord avec le fournisseur de l’ETF, à ce que le swap reproduise la valeur de l’indice de référence que l’ETF suit.
Une méthode d’investissement dans laquelle un fonds indiciel (ETF, voir "" la définition d’ETF) vise à reproduire la performance d’un indice en utilisant des produits dérivés tels que les swaps ( "" "" pour plus de détails, consultez les définitions de produits dérivés et de swaps). Invesco utilise des swaps non financés dans ses ETF reproduits de manière synthétique, une "" méthode de réplication appelée « réplication physique avec couverture par swap » (pour plus de détails sur cette structure, voir ci-dessus).
Téléphone :
Le ratio de dépenses totales comprend principalement les frais de gestion, ainsi que les frais de garde, de licence et de distribution.
L’erreur de suivi mesure à quel point la performance d’un ETF s’est rapprochée de manière cohérente, sur une période donnée, de celle de son indice de référence (voir "" la définition de l’indice de référence).
Titres à revenu fixe émis par le gouvernement américain.
U
organisme de placement collectif en valeurs mobilières Cadre réglementaire européen applicable à un véhicule d’investissement commercialisable dans toute l’Union européenne.
Les titres qui composent l'indice qu'un fonds négocié en bourse (ETF, voir "" la définition d'ETF) cherche à reproduire.
V
Une entreprise dont la valeur est faible est perçue comme peu coûteuse selon certains critères d'évaluation fondamentaux.
La mesure dans laquelle le prix (et donc la performance) d’un titre, d’un fonds ou d’un indice donné fluctue au cours d’une période donnée.
Y
Le rendement correspond soit aux intérêts perçus sur un titre à revenu fixe, soit aux dividendes perçus sur une action, généralement exprimés en pourcentage du prix actuel de ce titre.
Le rendement minimal (YTW) est la mesure la plus prudente du rendement qu’un investisseur peut espérer obtenir sur une obligation, en supposant que celle-ci ne fasse pas défaut sur ses paiements. Pour une obligation remboursable avant l’échéance, le rendement retenu sera le plus faible entre le rendement à l’échéance (YTM) et le rendement en cas de remboursement anticipé (YTC).
Le rendement à l’échéance anticipée (YTC) correspond au rendement d’une obligation remboursable par anticipation, en supposant que l’émetteur exerce cette option dès que possible.
A
Indicateur permettant de comparer la performance d’un fonds par rapport à son indice de référence (voir « indice de référence pour définition).
L'obligation prévue par le SFDR de décrire la manière dont les risques de durabilité sont intégrés dans les décisions d'investissement, ou de fournir une explication des raisons pour lesquelles les risques de durabilité ne sont pas considérés comme pertinents.
Les obligations de capital additionnel de catégorie 1 (AT1) sont des titres émis par les banques qui contribuent au montant total de capital requis à des fins réglementaires. Elles ont un seuil de déclenchement prédéfini, ce qui signifie qu'elles seront automatiquement converties en actions ou en espèces pour ramener le capital au-dessus du minimum réglementaire si le capital de l'émetteur tombe en dessous de ce niveau.
"Assets under management" désigne la valeur totale de l’ETF (voir « ETF » pour définition) à une date de valorisation donnée. On parle d’encours de gestion ou d’actifs sous gestion en français.
L’appétit pour le risque et l’aversion au risque reflètent des changements d’humeur et de comportement chez les investisseurs, en fonction de la conjoncture économique. Par exemple, les investisseurs vendent les actifs considérés comme risqués et en achètent moins lorsque la conjoncture est peu réjouissante ou lorsque la volatilité boursière est importante (aversion au risque) et inversement lorsque la conjoncture économique est favorable (appétit pour le risque).
Parts du capital d’une entreprise.
Actions émises par des entreprises de Chine continentale cotées à la bourse de Shanghai ou à la bourse de Shenzhen.
B
Obligations émises par l’État allemand.
Titres à revenu fixe émis par le gouvernement
C
Anglicisme désignant les obligations d’entreprise, c’est-à-dire des titres de créance émis par des entreprises.
Prix minimum auquel un intervenant de marché est prêt à vendre un instrument financier, tel que des parts d’ETF (voir « ETF » pour définition). Du point de vue de l’investisseur, c’est le prix qu’il leur faudrait payer pour acheter les parts.
Prix maximum auquel un intervenant de marché est prêt à acheter un instrument financier, tel que des parts d’ETF (voir « ETF » pour définition). Du point de vue de l’investisseur, c’est le prix qu’il est prêt à accepter pour vendre ses parts.
Personne par l’intermédiaire de laquelle un acheteur et un vendeur peuvent conclure des transactions. Le courtier perçoit généralement une commission lorsque la transaction est exécutée.
Le résultat escompté est de réduire l'exposition du portefeuille à un risque spécifique, tel que le risque de fluctuation entre les taux de change des devises ("couverture de change").
D
Contrats financiers conclus entre deux parties ou plus, dont la valeur dérive de l’actif sous-jacent auquel le dérivé est adossé.
Pratique consistant à répartir les risques et le nombre d’opportunités entre les différentes classes d’actifs (actifs, obligations et matières premières). Le but de la diversification est de réduire les risques auxquels le portefeuille est exposé.
Indicateur de la sensibilité d’une obligation (voir « obligation » pour définition) aux variations de taux d’intérêt. La duration s’exprime en années et prend en compte plusieurs facteurs, dont la maturité résiduelle de l’obligation concernée, son rendement et son coupon.
Documents d’informations clés sont les documents réglementaires qui fournissent aux investisseurs les informations importantes sur un investissement en particulier.
E
Facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance liés à une entreprise. Ces trois facteurs servent souvent à évaluer la durabilité et l’impact sociétal des investissements de la société concernée.
Les matières premières négociées en bourse (« exchange-traded commodities » ou « ETC » en anglais) sont des instruments de dette cotés en bourse et adossés à une matière première. Il ne s’agit pas de fonds ou d’ETF.
On parle de fonds indiciel coté en français. Un « exchange-traded fund » (ou « ETF ») est un véhicule d’investissement collectif constitué de parts qui peuvent être achetées ou vendues durant les horaires de bourse, de la même manière que les actions ordinaires ou les actions.
On parle de produit indiciel coté en français. Les « exchange-traded products » (ou « ETP ») constituent une vaste catégorie de véhicules d’investissement, qui inclut les ETF et les ETC (voir ci-dessus pour les définitions).
La proportion qu’un fonds investit dans un titre, un secteur ou une région, généralement exprimée en pourcentage du portefeuille. L’exposition peut également référer simplement au marché sur lequel le fonds investit. Par exemple, un fonds qui investit sur les marchés américains confère à l’investisseur une exposition aux actions américaines.
Un ETF (voir « ETF » pour définition) qui utilise le libre arbitre du gérant pour choisir des titres, plutôt que de s’appuyer sur une méthode reposant sur des règles strictes. L’objectif d’une stratégie à gestion dynamique est généralement de surperformer un indice de référence (voir « indice de référence » pour définition) sur le long terme.
L’écart cours acheteur/cours vendeur (on parle de « bid-ask spread » en anglais) correspond à la différence entre le prix auquel un tiers achète un instrument financier et le prix auquel un autre tiers le vend. Il peut s’agit de parts d’ETF (voir « ETF » pour définition). L’écart cours acheteur/cours vendeur affiché l’est sur la base du cours acheteur le plus élevé et du cours vendeur le plus faible parmi tous les intervenants.
On utilise souvent les termes anglais « bid-offer spread », « bid-ask spread » ou « spread » (voir « écart cours acheteur/cours vendeur » pour définition).
L’écart de suivi mesure l’écart de performance entre l’ETF et l’indice de référence sur une période donnée (voir « indice de référence » pour définition).
Un ETF (voir « ETF » pour définition) qui investit physiquement dans des titres pour atteindre son objectif d’investissement.
Désigne un ETF (voir « ETF » pour définition) qui constitue une composante importante du portefeuille diversifié d’un investisseur.
Les ETF synthétiques utilisent des dérivés tels que des swaps pour essayer de répliquer la performance de l’indice de référence (voir « ETF », « dérivé », « swap » et « indice de référence pour les définitions). La contrepartie (une banque, généralement) s’engage contractuellement auprès du fournisseur d’ETF à ce que le swap offre la valeur de l’indice de référence que l’ETF réplique.
L’échantillonnage est une méthode de réplication qu’un ETF (voir « ETF » pour définition) peut utiliser pour répliquer la performance d’un indice. Avec la méthode de réplication par échantillonnage, l’ETF achète et détient uniquement une partie des composantes de l’indice, dans l’espoir que l’échantillon signera une performance globalement similaire à celle de l’indice.
F
Le flottant désigne la quantité d’actions d’une entreprise pouvant être achetées par le grand public ou par les investisseurs institutionnels sur le marché libre.
Un fonds qui, conformément aux critères énoncés à l'article 8 du SFDR, favorise, entre autres, des caractéristiques environnementales ou sociales, ou une combinaison de ces caractéristiques et à condition que les entreprises dans lesquelles le fonds investit suivent des pratiques de bonne gouvernance
Un fonds qui, conformément aux critères énoncés à l'article 9 de la SFDR, a pour objectif l'investissement durable.
Les frais courants sont censés représenter le coût annuel total d’exploitation du fonds, exprimé en pourcentage. Ils incluent les commissions perçues par le gérant pour la gestion du portefeuille, ainsi que d’autres coûts tels que les frais administratifs, les coûts de marketing et les frais réglementaires.
Organisme de placement collectif qui peut émettre et racheter des parts à tout moment, ce qui signifie que l’encours du fonds augmente ou diminue en fonction de la demande des investisseurs. Ils se distinguent des « fonds à capital fixe » qui peuvent émettre uniquement une quantité prédéfinie de parts.
Une action dont le cours est historiquement moins volatil que le marché dans son ensemble.
G
Titres à revenu fixe (voir « revenu fixe » pour définition) émis par le gouvernement du Royaume-Uni.
Un fonds à gestion passive est un véhicule d’investissement conçu pour répliquer la performance d’un indice de référence (voir « indice de référence » pour définition). Ces fonds se distinguent des fonds à gestion dynamique où le gérant réalise ses investissements à son entière appréciation, en vue de surperformer l’indice de référence.
Stratégie dont l’objectif est d’optimiser la rémunération financière qu’un investisseur peut attendre de ses liquidités. Les portefeuilles monétaires incluent généralement des instruments autres que des liquidités comme des instruments du marché monétaire.
Une transaction de gré à gré est une transaction dans le cadre de laquelle des titres ou des instruments financiers sont directement échangés entre deux parties, plutôt que par l’intermédiaire d’une bourse.
I
Fait référence à la qualité de la note de crédit d’une entreprise. Pour pouvoir être considérée comme un émetteur « Investment Grade », l’entreprise concernée doit être notée BBB ou plus par une agence de notation reconnue. Les entreprises assorties d’une notation « Investment Grade » sont généralement considérées comme moins risquées que les entreprises assorties d’une note de crédit inférieure, ces dernières étant également appelées « émetteurs à haut rendement » (voir « obligation à haut rendement » pour définition).
Une introduction en bourse est un événement au cours duquel une entreprise jusqu’alors non cotée en bourse faire son entrée en bourse.
Indice par rapport auquel est calculé la performance relative d’un ETF (voir « ETF » pour définition). Il permet également de comparer les risques de l'ETF ainsi que d’autres comparaisons utiles.
Stratégie d’investissement consistant à identifier et à investir dans des titres affichant certaines caractéristiques quantifiables. Les exemples les plus communs sont les stratégies factorielles Value, Quality et Momentum (voir « Value », « Quality » et « Momentum » pour les définitions). Une stratégie factorielle peut cibler un seul facteur ou combiner plusieurs facteurs.
Un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental, tel que mesuré par des indicateurs clés d'efficacité des ressources sur (i) l'utilisation de l'énergie, (ii) les énergies renouvelables, (iii) les matières premières, (iv) l'eau et la terre, (v) la production de déchets, (vi) les émissions de gaz à effet de serre, ou (vii) son impact sur la biodiversité et l'économie circulaire, ou un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif social (en particulier un investissement qui contribue à lutter contre les inégalités ou qui favorise la cohésion sociale, l'intégration sociale et les relations de travail), ou un investissement dans le capital humain ou les communautés économiquement ou socialement défavorisées, à condition que ces investissements ne nuisent pas de manière significative à l'un de ces objectifs et que les entreprises bénéficiaires suivent des pratiques de bonne gouvernance.
M
Pour les titres à revenu fixe (voir « revenu fixe » pour définition) avec une date d’échéance, il s’agit de la période au cours de laquelle le principal d’une obligation (voir « obligation » pour définition) doit être remboursé par l’émetteur.
Titres dont la capitalisation boursière est généralement comprise entre 2 milliards de dollars et 10 milliards de dollars. Comme on peut s’y attendre, cette catégorie de titres se situe entre les grandes capitalisations et les petites capitalisations.
Idée selon laquelle un titre qui signe de bonnes performances en bourse a tendance à poursuivre sur sa lancée.
Investissement ciblant plusieurs classes d’actifs, créant ainsi un groupe ou un portefeuille de différents types d’actifs. Parmi les différentes classes d’actifs figurent les actions (voir « action » pour définition), les titres à revenu fixe (voir « revenu fixe » pour définition), l’immobilier et les matières premières.
Désigne un marché sur lequel les cours des actions baissent dans le sillage d’une contraction de l’économie. (voir « marché haussier » pour la situation contraire).
Désigne un marché sur lequel les cours des actions augmentent dans une économie stable ou en croissance. (voir « marché baissier » pour la situation contraire).
Pays qui, en matière d’investissement, dispose d’une économie et de marchés financiers bien établis. Ils se caractérisent par une croissance économique durable, par des revenus élevés par habitant et par l’accès aux marchés de capitaux qu’ils offrent aux investisseurs étrangers.
Désigne un pays dont l’économie se situe à un stade précoce de développement par rapport à des économies plus matures et plus établies. Investir sur les marchés émergents est généralement considéré comme plus risqué qu’investir sur les marchés développés (voir « marché développé » pour définition).
Produit de base interchangeable contre des produits du même type. Les échantillons produits par un producteur sont quasiment impossibles à distinguer des échantillons produits par les autres producteurs. On classe généralement les matières premières en quatre catégories : matières premières agricoles, les produits de bétail, les énergies et les métaux.
Marché sur lequel les investisseurs s’échangent des titres et des instruments financiers, y compris des ETF (voir « ETF » pour définition).
N
Fait référence à la solvabilité d’une entreprise. Cette note est fixée et attribuée par une agence de notation reconnue.
O
Type d’instrument financier généralement émis par un État, une entreprise ou un organisme qui offre un taux d’un d’intérêt prédéfini (on parle également de « coupon ») sur une certaine période. À l’échéance de l’instrument, le montant initial est remboursé.
Type d'obligations qui sont conçues pour être converties en fonds propres ordinaires ou en liquidités lorsque certaines conditions sont réunies. Les obligations AT1 en sont un exemple (voir « AT1 » pour plus d’informations).
Type de titres de créance pour lesquels le revenu distribuable aux investisseurs varie en fonction des mouvements de taux d'intérêt ou en fonction d’autres indicateurs externes.
Titres à revenu fixe (voir « revenu fixe » pour définition) qui se caractérisent généralement par des notes de crédit relativement faibles, un risque de défaut relativement élevé et des coupons plus élevés pour compenser les risques plus importants que prennent les investisseurs par rapport à ce qui serait le cas avec des obligations assorties de meilleures notes de crédit.
Une obligation démembrée (« strip » en anglais) est une obligation dont le principal et le coupon sont vendus séparément.
Acronyme d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières. Cadre réglementaire européen applicable aux véhicules d’investissement qui peuvent être commercialisés dans toute l’Union européenne.
P
Le gain (ou la perte) exprimé en pourcentage réalisé sur une période. La performance d'un ETF doit être exprimée par rapport à la performance de son indice de référence. On parle de « performance relative » par rapport à l’indice de référence.
Unité de mesure correspondant à un centième de point de pourcentage.
Méthode d’élaboration d’un indice selon laquelle le poids en pourcentage de chaque titre au sein de l’indice est déterminé par la valeur de ses actions en circulation exprimée en proportion de la valeur de l’indice. Dans un indice pondéré selon la capitalisation boursière, plus une entreprise est grosse, plus son poids au sein de l’indice est important.
Désigne généralement une entreprise dont la capitalisation boursière se situe entre 300 millions de dollars et 2 millions de dollars.
Également appelé « cours acheteur » (voir « cours acheteur » pour définition).
Q
Une entreprise de qualité affiche généralement un bilan plus solide, des résultats plus stables et des marges plus importantes que ses concurrents.
R
Le rendement désigne soit les intérêts perçus sur un titre à revenu fixe ou les dividendes versés au titre d’une action. Il est généralement exprimé en pourcentage du cours du titre concerné.
Le rendement minimum à l’échéance (« yield to worst » ou « YTW » en anglais) correspond au rendement que l’investisseur percevra s’il demande le remboursement d’une obligation par anticipation à la première occasion (voir « obligation » pour définition).
Méthode d’investissement en vertu de laquelle l’ETF (voir « ETF » pour définition) cherche à répliquer la performance d’un indice en achetant et en détenant les titres sous-jacents composant l’indice de référence. Il peut s’agir d’une réplication physique totale, ce qui signifie que l’ETF achète et détient toutes les composantes de l’indice en même proportion que l’indice de référence, ou par échantillonnage (voir « échantillonnage » pour plus d’informations).
Ratio financier indiquant la proportion de fonds propres utilisée pour financer l’actif d’une entreprise.
Parfois appelé « risque de défaut », ce terme désigne le risque de voir l’autre partie à une transaction dans l’incapacité d’honorer ses obligations contractuelles. Le risque de contrepartie est présent lorsqu’un ETF (voir « ETF » pour définition) utilise des contrats dérivés ou recourt à des prêts de titres.
Vaste classe d’actifs qui regroupe les obligations, les billets et les autres instruments qui versent à l'investisseur un revenu régulier, soit un montant fixe soit un montant indexé sur un taux de référence, jusqu’à l’échéance de l’instrument. À l’échéance, le principal est remboursé aux investisseurs. Certains titres à revenu fixe n’ont pas de date d’échéance et versent un revenu perpétuel (« obligations perpétuelles »).
Le ratio de Sharpe est un indicateur conçu pour mesurer la rentabilité d’un fonds par rapport au taux de rentabilité « sans risque ». On l’utilise souvent pour indiquer la performance d’un fonds ajustée en fonction des risques.
Un événement ou une condition environnementale, sociale ou de gouvernance dont Invesco estime qu'il pourrait avoir un impact négatif important sur la valeur financière d'un ou plusieurs investissements dans le Fonds, y compris, mais sans s'y limiter, les risques liés au changement climatique, à l'épuisement des ressources naturelles, à la dégradation de l'environnement, aux violations des droits de l'homme, à la corruption et aux questions sociales et de personnel.
Méthode d’investissement en vertu de laquelle l’ETF (voir « ETF » pour définition) cherche à répliquer la performance d’un indice en utilisant des dérivés tels que des swaps (voir « dérivé » et « swaps » pour plus d’informations). Invesco utilise des swaps non financés pour ses ETF synthétiques. On parle de méthode de réplication physique avec swap overlay (voir ci-dessus pour plus d’informations sur cette structure).
S
Un « self-invested personal pension » (SIPP) est un type de produit de retraite qui permet aux individus de décider comment investir leurs cotisations sociales, en fonction de certaines lignes directrices. Les SIPP autorisent généralement les investissement dans les ETF (voir « ETF » pour définition).
Smart bêta est un terme général pour toute stratégie régie par des règles qui utilisent des critères autres que la zone géographique ou la capitalisation boursière pour sélectionner les composantes de l’indice et déterminer leur poids au sein de l’indice. L’investissement factoriel (voir « investissement factoriel » pour définition) est un exemple de stratégie « smart bêta ».
Un swap (ou contrat d’échange) est un contrat dérivé en vertu duquel deux contreparties acceptent d’échanger des flux de trésorerie ou de rendement.
Un swap overlay est une technique qui consiste à utiliser des swaps pour doper la performance d’un ETF par rapport à son indice de référence (voir « ETF » et « indice de référence » pour les définitions). Pour les ETF utilisant cette technique, le plus gros de la performance est censé provenir des titres physiques détenus par l’ETF.
Faisant partie du plan d'action de l'UE pour la finance durable, le règlement sur la transparence (ou SFDR) vise à promouvoir la transparence sur l'ESG en garantissant que les participants du secteur financier fournissent des informations cohérentes aux clients en ce qui concerne les critères ESG des produits et services qu'ils fournissent.
Titres de l’indice dont l’ETF (voir « ETF » pour définition) cherche à répliquer les performances.
T
Classification générale permettant de définir un titre. Par exemple : actions, obligations ou matières premières.
Un teneur de marché est une personne physique ou une entreprise spécialisée dans le trading qui fournit des cours auxquels elle accepterait d’acheter (cours acheteur) ou de vendre (cours vendeur) des actions tout au long de la journée de bourse. Les teneurs de marché sont souvent appelés « fournisseurs de liquidité » du fait de leur capacité et de leur volonté d’acheter et de vendre de grandes quantités d’actions tout au long de la journée.
On utilise généralement le mot « taille » pour désigner la capitalisation boursière d'une entreprise, laquelle correspond à la valeur de marché du nombre total de ses actions en circulation.
V
Une entreprise affichant une valeur faible est considérée comme bon marché au regard de certains critères de valorisation fondamentale.
Ampleur des variations de cours (et donc de performance) d’un titre, d’un fonds ou d’un indice sur une période donnée.
La valeur liquidative (VL) est la valeur totale de l’actif du fonds, après déduction du passif, calculée à une date d’évaluation donnée.
Y
Le Yield to Call (YTC) est le rendement d'une obligation remboursable par anticipation qui suppose que l'obligation est remboursée par l'émetteur à la première occasion.
Le Yield to worst (YTW) est la mesure la plus conservatrice du rendement qui peut être obtenu sur une obligation en supposant qu'elle ne fait pas défaut sur ses paiements. Pour une obligation remboursable, il s'agira du Yield to Maturity (YTM) ou du Yield to Call (YTC), selon le plus faible des deux.