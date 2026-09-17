Attualmente in Europa sono quotati 420 ETF attivi, rispetto ad appena 71 di tre anni fa1. Sul mercato sono stati lanciati nuovi fondi sia da provider di ETF già affermati, sia da gestori esclusivamente attivi, per i quali gli ETF rappresentano un ambito del tutto nuovo. I provider di ETF più grandi e consolidati possono, in alcuni casi, fare leva su strategie attive già collaudate in altre aree della propria attività, avvalendosi quindi delle competenze dei propri specialisti in ETF nello sviluppo dei prodotti, nell'implementazione dei portafogli e nell'esecuzione delle operazioni, al fine di proporre tali strategie in modo efficiente attraverso la struttura ETF.

Che cos'è un ETF attivo?

Quando sentono parlare di gestione attiva, la maggior parte degli investitori tende a pensare al tradizionale approccio bottom-up, basato sulla selezione dei singoli titoli, nel quale un gestore identificato utilizza le proprie competenze e risorse con l'obiettivo di sovraperformare il mercato. Per conseguire tale obiettivo, i relativi portafogli presentano spesso scostamenti significativi rispetto a un benchmark.

Sebbene questo rappresenti una tipologia di approccio attivo, le strategie attive possono essere definite in senso più ampio come qualsiasi strategia che non sia passiva. Questo aspetto assume particolare rilevanza considerando che la struttura ETF è conosciuta e utilizzata principalmente per ottenere un’esposizione passiva sia a indici ponderati per la capitalizzazione di mercato (beta), sia a indici smart beta. La gestione attiva comprende tutto ciò che esula da questo perimetro.

Gli investitori in ETF passivi hanno inizialmente utilizzato ETF attivi dalle caratteristiche analoghe a quelle dei prodotti passivi

La maggior parte della domanda di ETF attivi è provenuta da investitori con una consolidata esperienza negli ETF passivi. Inizialmente, l'attenzione si è concentrata su ETF che adottano una strategia di generazione di alfa sottostante, applicando al contempo vincoli rigorosi per limitare gli scostamenti rispetto a un benchmark. Le strategie azionarie "core plus" ed "enhanced beta" ne sono un buon esempio e spesso si avvalgono di team di ricercatori quantitativi anziché di un singolo gestore identificato.

Gli investitori possono valutare e approvare questi prodotti secondo modalità molto simili a quelle adottate per le strategie passive "smart beta": la componente attiva della strategia è limitata e risulta quindi più facilmente conciliabile con il noto modello operativo degli ETF passivi.

Successivamente si è affermata la gestione attiva per finalità diverse dalla generazione di alfa

La successiva area di espansione degli ETF attivi ha riguardato strategie in cui la componente attiva non era principalmente finalizzata alla generazione di alfa. Tra queste rientrano le strategie basate su derivati, ad esempio quelle che utilizzano opzioni con l'obiettivo di generare reddito aggiuntivo su un portafoglio sottostante esposto a un indice azionario. L'attenzione del gestore di portafoglio non è rivolta al market timing o alla selezione dei singoli titoli, bensì alla gestione delle complessità di un ampio portafoglio di opzioni, con l’obiettivo di conseguire un livello di reddito elevato e stabile, mantenendo al contempo quanto più possibile l'esposizione all'indice sottostante.

Un altro esempio è rappresentato dalle strategie che offrono esposizione ad asset complessi, come dimostra efficacemente la recente diffusione degli ETF UCITS su CLO a gestione attiva. Ogni CLO costituisce a sua volta un portafoglio di prestiti sottostanti gestito attivamente e il gestore attivo può apportare il maggiore valore aggiunto in due ambiti: (a) nell'analisi del gestore del CLO, del relativo track record e delle modalità con cui ha storicamente gestito il portafoglio, in particolare durante fasi di stress di mercato; e (b) nella gestione delle complesse dinamiche di negoziazione dei CLO, al fine di garantire la liquidità agli investitori. In questo caso, le competenze richieste riguardano maggiormente la negoziazione e la gestione del rischio piuttosto che la ricerca di alfa.

Sebbene queste strategie siano chiaramente molto diverse dalle strategie enhanced core beta, presentano molte delle medesime caratteristiche strutturali e di rischio. Inoltre, il fatto che tali caratteristiche siano già familiari agli investitori nell'ambito della gestione passiva ne facilita l'adozione da parte degli investitori tradizionalmente orientati agli ETF passivi.

La prossima fase: l'adozione degli ETF attivi fondamentali?

Come abbiamo evidenziato, gli investitori in ETF passivi sono stati i principali utilizzatori degli ETF attivi e, nella maggior parte dei casi, si sono concentrati su strategie che presentano alcune caratteristiche tipiche di un approccio passivo. È interessante osservare come la prossima fase di crescita degli ETF attivi potrebbe essere trainata proprio dalla tipologia di strategia che molti investitori tradizionalmente associano alla gestione attiva, ma che solo di recente ha iniziato ad affermarsi: l'approccio attivo fondamentale.

Dal punto di vista dell'offerta, le strategie attive fondamentali possono porre sfide significative quando vengono integrate in una struttura ETF. Inoltre, non tutte le strategie attive sono adatte a questo tipo di struttura. Ad esempio, le strategie che fanno affidamento su titoli meno liquidi per contribuire alla generazione di alfa non si prestano in modo ottimale a una struttura concepita per offrire liquidità giornaliera, trasparenza ed efficienza nell'esecuzione delle operazioni.

Un fondo attivo fondamentale è strutturato partendo dal presupposto che la maggior parte degli investitori manterrà l'investimento nel fondo nel lungo periodo. La composizione complessiva del portafoglio può variare leggermente in presenza di afflussi e deflussi: gli investimenti più liquidi vengono acquistati o venduti immediatamente, mentre le operazioni sugli investimenti meno liquidi vengono eseguite in modo più graduale. I deflussi di minore entità vengono spesso gestiti ricorrendo alle disponibilità liquide del fondo.

Ciò contrasta con il funzionamento di un ETF passivo, che necessita di un portafoglio liquido per soddisfare le esigenze degli investitori che intendono acquistare o vendere quote del fondo in modo opportunistico. Il portafoglio è costruito in modo da replicare il benchmark e, di conseguenza, la sua composizione non cambia. In assenza di attività di ribilanciamento dell'indice, l'attenzione quotidiana del gestore di un ETF passivo è rivolta principalmente alla gestione efficiente degli afflussi e dei deflussi dal fondo, che in alcuni momenti possono rappresentare una quota significativa del patrimonio complessivo. I relativi costi sono sostenuti dagli investitori che acquistano o vendono quote, in modo da non incidere sugli altri investitori del fondo.